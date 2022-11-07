Fransa: Elon Musk Endişe Verici Emelleri Olan Biri

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, ‘mavi tik’ için ücret zorunluluğu getirilmesi durumunda Twitter’a ödeme yapmayacağını belirtti. “Elon Musk Endişe Verici Emelleri Olan Biri”

France 3 kanalında konuşan Veran, Twitter’ın önemli bir iletişim aracı olduğunu ancak mavi onay rozeti için ödeme yapmayı düşünmediğini söyledi. Fransa Hükümet Sözcüsü, Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk için ise ‘endişe verici emelleri olan biri’ nitelemesini yaptı. Veran, teyakkuzda olduğunu ve sorumluluklarının gereğini yapacağını ifade etti.

Ayrıca, artık tek başına Elon Musk’a ait olduğu için, küresel platformdaki faaliyetleri konusunda ileriye dönük olarak ‘uyanık kalacağını’ da sözlerine ekledi. Veran, “Bu büyük küresel aracın tek bir kişiye ait olması ve beni biraz endişelendiren hırslar sergilemesi, uyanık kalacağım ve gerekirse kendi sorumluluklarımı üstleneceğim anlamına geliyor” dedi. Daha önce Fransa sağlık bakanı olarak görev yapan Veran, Twitter’da yaklaşık 425 bin takipçisi olan doğrulanmış bir hesaba sahip.

Twitter CEO’su Musk, onaylı hesaplar için aylık 8 dolarlık ücret zorunluluğu getireceğini açıklamıştı. Musk, fiyatlanmanın satın alma gücü paritesiyle orantılı olarak ülkeden ülkeye değişeceğini belirtmişti. Twitter’da tahminlere göre 400 bin civarında onaylı hesap bulunuyor.

New York Times gazetesi salı günü yapılacak ABD ara seçimleri sonrasına dek bu değişimin ertelendiğini ileri sürdü.

Elon Musk, Twitter’ı satın aldı. ‘Mavi Tik’in ücretini açıkladı

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