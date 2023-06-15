Dubai Parkları: Çölün Ortasında 10 Yeşil Vaha

Aile dostu etkinliklere odaklanan Dubai Parkları ailenin her üyesi için pek çok olanak ve yapılacak şeyler sunuyor.

Yemyeşil Dubai Parkları şehrin her yerinde

Dubai yetkilileri ayrıca egzersiz yapmak için yiyecek ve içecek sağlamakta ve parkların çoğunda mükemmel özel koşu ve bisiklet parkurlarının yanı sıra takım sporu alanları, kortlar ve sahalar bulunmakta.

Haziran-Ağustos ayları arasındaki boğucu sıcak yaz aylarında, Dubai’nin yeşil alanları gün boyunca çok az kullanılır. Ancak hava karardıktan sonra, sıcaklık biraz düştüğünde, yerel aileler, yürüyüşçüler ve koşucular biraz açık havada vakit geçirmek için parklara gider.

Dubai parkları, hafta sonları piknik yapmak ve mangal yapmak için ziyaret edilecek en iyi yerler haline geldikleri soğuk aylarda (yaklaşık olarak Ekim’den Nisan’a kadar) en yoğun dönemini yaşar. En popüler parklar bu saatlerde güneşli bir hafta sonu gününde tıklım tıklım dolabilir.

Zabeel Park ve Burj Park gibi bazı parklar da Dubai’nin başlıca turistik mekanlarına ev sahipliği yaparken Dubai Mucize Bahçesi başlı başına bir gezi merkezidir.

Dubai belediyesi tarafından işletilen parkların normalde 3 ila 5 BAE dirhemi gibi küçük giriş ücretleri vardır. Bunlar yalnızca Dubai NOL kartı (Dubai’deki tüm toplu taşıma araçlarında da kullanılan şehrin yüklemeli ulaşım kartı) kullanılarak ödenebilir.

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1. Zabeel Parkı

Dubai’nin merkezindeki 51 hektarlık bu büyük park, yaz aylarının boğucu sıcağı dağıldıktan sonra yerel aileler için favori bir hafta sonu destinasyonudur.

Bir dinozor parkı ve hava karardıktan sonra bir peri masalı bahçesi yaratan parıldayan ışıklarla aydınlatılan bir parıltılı bahçe ile ailenin daha küçük üyelerini eğlendirecek çok şey var. Park boyunca birçok özel alanda çocuk oyun alanı ekipmanı bulunur.

Parkın ana cazibe merkezi kuzeydoğu köşesinde bulunan Dubai Frame’dir. Resim çerçevesi şeklindeki bu gözetleme kulesi, şehrin panoramik manzarası için sizi 150 metre yükseklikteki seyir terasına çıkartır.

En yakın metro istasyonu Al Jafiliya’dır.

2. Safa Parkı / Dubai Parkları

Jumeirah Plajı’ndan iki blok içeride yer alan Safa Park, çimleri ve bakımlı bahçeleri ile şehrin popüler noktalarından.

Şehrin en eski halka açık park alanlarından biri olan Safa Park’ın tarihi 1975’e kadar uzanıyor. İlk oluşturulduğunda şehir sınırlarının dışında bulunuyordu.

Harika takım sporları tesisleriyle tanınan Safa Park’ta tenis, voleybol ve basketbol sahalarının yanı sıra koşucular için bir parkur vardır ve parkın parkurlarında bisiklet sürmek için tesisten bisiklet kiralayabilirsiniz.

Parkın merkezindeki yapay gölde, kiralanabilen deniz bisikletleri ile tekne gezintisi tesisleri bulunmaktadır. Küçük çocuklu aileler için, park boyunca oyun ekipmanları bulunan çok sayıda alan vardır.

Business Bay en yakın metro istasyonudur.

3. Creek Park

Creek parkı, Dubai Creek’in batı kıyısı boyunca uzanır ve şehrin ikinci en büyük halka açık park alanıdır.

Birçok ziyaretçi için dereyi çevreleyen mesire yeri başlıca ziyaret sebebidir; İster sadece gezintiye çıkıp su kenarındaki manzaranın keyfini çıkarın, ister dereyi fotoğraflayın.

Bakımlı çiçek tarhları, ailelerin hafta sonları güzel havalarda pikniğe gelip takıldığı geniş çim alanların etrafına dağılmıştır.

Daha kapsamlı bir piknik deneyimi yaşamak isteyen aileler ve gruplar için özel bir barbekü alanı ve parkın içinde çeşitli kafe ve restoranlar bulunmaktadır.

Parkın dolambaçlı yollarını bisikletle keşfetmek isterseniz, tesis bünyesinde kiralık bisikletler vardır.

Çocuklara uygun park aktiviteleri için, bilim-aktivite merkezi Children’s City, Creek Park’ın güney yarısında yer almaktadır. İçeride bir planetaryum, tiyatro ve çok sayıda etkileşimli bilim sergisi var.

En yakın metro istasyonu Oud Metha’dır.

4. Mushrif Park

Şehrin doğu ucunda yer alan Mushrif Park 13 dönümlük bir alanı kaplar ve hem küçük hem de büyük çocuklara yönelik bir dizi aktivite ile çocukların biraz stres atmasına izin verecek yeşil bir alan arayan ailelerin sıkı bir favorisidir.

Aventura, Dubai’nin çok sayıda halatlı salıncak ve çelik halatla yapılan ağaç tepesindeki macera aktivite kursu, parkın kuzey kesiminde yer alır ve Mushrif ayrıca çocuklar için ayrılmış havuzlardan biri ile halka açık bir yüzme havuzu kompleksine sahiptir.

Ayrıca parkın içinde hem tek seferlik sürüşler hem de düzenli ders paketleri sunan bir binicilik okulu vardır ve parkta özel bisiklet parkurları, bisiklet kiralama ve koşu parkurları vardır.

Futbol sahası, basketbol sahaları ve voleybol sahaları gibi takım sporları tesisleriyle Mushrif, yerel takımların yanı sıra arkadaş grupları için önemli bir destinasyondur.

Yoğun (en azından BAE için) ağaç çalılıkları parkın bazı bölgelerini kaplıyor, bu nedenle Mushrif, yerel kuş gözlemcileri arasında popüler bir yer. Piknikçiler için bol miktarda çim alan ve ateş çukurları olan özel bir barbekü alanı vardır.

5. Burj Park

Komşuları Dubai Mall, Burj Khalifa ve Dubai Opera House olan Burj Park, Dubai’nin yükselen çelik ve cam gökdelenleri arasında hoş bir yeşil vaha.

Burj Gölü’ndeki fıskiye gösterilerinin en iyi manzarasını görmek için geldiğiniz yer burası. 50 kata kadar yükselen sularıyla Dubai’nin fıskiyesi dünyanın en yüksek fıskiyesidir.

Burj Park, çevredeki yüksek binaların manzaraları ve fotoğrafları için de popüler bir destinasyon.

Park, Burj Khalifa’nın eteğinde peyzajlı bir yeşil alan ve köprüyle erişilen, karşısında yapay bir ada içermektedir.

Parkın göl kenarındaki geniş gezinti yolu, akşam yürüyüşçüleri, koşu yapanlar ve bisikletçiler arasında popülerdir ve özellikle hava karardıktan sonra Downtown Dubai şehir ışıklarının fotoğraflarını çekmek istiyorsanız iyi bir yerdir. Gezinti yolu boyunca çeşitli noktalarda çağdaş sanat enstalasyonları ve heykeller yer almaktadır.

Giriş ücreti yoktur. En yakın metro istasyonu Burj Khalifa/Dubai Mall metro durağıdır.

6. Dubai Miracle Garden / En Güzel Dubai Parkları

Devasa ve girift çiçek sergilerinin arasında dolaşmak için gidilecek park, özel olarak işletilen Dubai Mucize Bahçesi’dir. Bu devasa çiçek bahçesi, 150 milyondan fazla çiçeğin yer aldığı 72 bin metrekarelik bir alanı kaplamaktadır.

Çiçek sergileri, çiçek tarhlarının girift peyzajlı alanlarından ve çiçekli bir köy ve kalenin tamamından gerçeküstü 3D tasarımlara ve devasa çiçekli bir A380 uçağına (dünyanın en büyük çiçek heykeli) kadar uzanıyor.

Dubai’nin halka açık parklarının aksine, park alanına dışarıdan yiyecek ve içecek getiremezsiniz, ancak içecekler için restoranlardan daha basit kafelere, yiyecek büfelerine ve dükkanlara kadar değişen 30 satış noktası vardır.

Park Güney Al Barsha’dadır, bu nedenle yakınlarda metro istasyonu yoktur, ancak Mall of the Emirates metro istasyonunda inip oradan Dubai Miracle Garden’a giden bir otobüse binebilirsiniz.

7. Al Barsha Gölet Parkı

Dubai’nin güney bölgelerinde, Dubai Marina ve The Palms Jumeirah’ın iç kesimlerinde yer alan Al Barsha Pond Park, insan yapımı bir gölün etrafında yer alan peyzajlı bir yeşil alandır.

Park, bakımlı bahçe şeritleri ve gölü çevreleyen 1,5 kilometrelik geniş koşu parkurunu gölgeleyen çok sayıda ağaç ile 52 dönümlük bir alanı kaplamakta.

Kauçuk yüzeyli koşu parkuru, yerel sporcular için parkın en önemli özelliğidir.

Gölün etrafında uzanan ayrı bir bisiklet yolu vardır ve Al Barsha Pond Park’ın bisiklet kiralama ofisi bisiklet, e-bisiklet ve go-kart kiralamaktadır.

Yerel aileler için tesis bünyesinde küçükler için kurulmuş üç oyun alanı vardır. Parkın içinde birkaç kafe serinletici içecekler sunmaktadır.

En uygun toplu taşıma erişimi yerel belediye otobüsüdür.

8. Al Mamzar Sahil Parkı

Al Mamzar Beach Park, şehrin kuzey ucunda bir çift plaj ve yeşil alan sunuyor. Bölge, Sharjah’a bakan, denize doğru uzanan küçük bir yarımadanın ucunu kapsıyor.

Buraya gelen çok sayıda ziyaretçi plajlara odaklanıyor.

Bahçe alanında mangal yapmak için ayrılmış alanların yanı sıra piknik yapmak için bolca alan vardır.

Kullanılabilecek en kolay toplu taşıma belediye otobüsüdür.

9. Jumeirah Lake Towers Park

Dubai Yat Limanı’nın hemen doğusunda, Jumeirah Lake Towers’ın birleşik yerleşim-ticaret bölgesindeki bu park alanı, hem yüksek yapılar hem de küçük insan yapımı göllerle çevrelenmiş, özenle düzenlenmiş yeşil bir alan.

Yerel halk için buradaki geniş, bakımlı çimler, çocukların biraz fazla enerji harcamasına izin vermek için en iyi yer. Burada da küçük çocuklar için iyi donanımlı birkaç oyun alanı ve küçük bir futbol sahası var.

Park, yeşil alanı çevreleyen çok sayıda kafe ve restorana sahiptir ve hafta sonları bölge sakinleriyle takılmak için popüler bir yerdir.

En yakın metro istasyonu Dubai Marina istasyonudur.

10. Umm Suqeim Parkı

Umm Suqeim Plajı’nın karşısında yer alan bu küçük park, uzaktaki Burj Al Arab oteli tarafından gözden kaçan parkın içindeki koşu parkurunda koşmak veya yürüyüş yapmak için buraya gelen yerel halkın egzersiz yapması için en iyi yer.

Koşu pisti hava karardıktan sonra parlak bir şekilde aydınlatılıyor ve bu da onu bölgenin tek başına çalışan kadın koşucuları arasında özellikle popüler kılıyor.

Küçük olmasına rağmen aileler için iyi kurulmuş olan parkta geniş ve bakımlı bir çocuk oyun alanı ve burada daha fazla vakit geçirmek isteyen gruplar için piknik masaları bulunuyor. Yan taraftaki Umm Suqeim Plajı’nda bir günlüğüne dışarı çıkan birçok aile, öğle yemeği saatinde buraya gelir.

Kendi yemeğinizi getirmek istemiyorsanız, parkın içinde bir de kafe var.

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