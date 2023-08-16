Eşber Yağmurdereli Beyin Kanaması Geçirdi

Sanatçı Ferhat Tunç, Eşber Yağmurdereli’nin beyin kanaması geçirdiğini açıkladı. Tunç “Yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğreniyorum” dedi.

Önce İzmir’in Menemen ilçesine daha sonra İzmir’e götürülen Yağmurdereli yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sanatçı Ferhat Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Sevgili dostumuz Eşber Yağmurdereli’nin geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğreniyorum. Ülkemizin son 30 yılık insan hak ve özgürlükler mücadelesinde hep birlikte olduk. Dileğim odur ki bu badireyi de atlatmış olsun ve yeniden birlikte olacağımız günler için yaşasın. Büyük geçmiş olsun sevgili dostum, yoldaşım.”

İnsan Hakları Derneği eski başkanı Akın Birdal da, Artı TV’de katıldığı programda Yağmurdereli’nin yoğun bakımda olduğunu vurgularken bilincinin ise açık olduğunu söyledi.

Eşber Yağmurdereli Kimdir?

Erzurum – Tortum’da 1945’de doğan Eşber Yağmurdereli 1955 yılında bir havuz kazasında görme yetisini yitirdi. Öğrenim görürken arkadaşlarıyla “Aydınlığa Doğru” adında bir dergi çıkardı.

1963’te üniversite seçme sınavlarını üçüncülükle kazanarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giren Yağmurdereli 12 Mart darbesi döneminde üniversiteden uzaklaştırıldı.

Hukuk Fakültesi’nden daha sonra mezun olan Yağmurdereli avukatlık yaptığı yıllarda Hüseyin Cevahir, Arkadaş Zekai Özger, Ahmet İnan, Haluk Şahin, Metin Güven, Gursen Topses ve Gün Zileli gibi arkadaşlarıyla Yeni Eylem adında bir dergi çıkardı.

1986 yılında bir yarışmada “Pek Firaklı Bir Dağ Masalı” adlı öyküsüyle ilk ödülünü kazandı.

13 Mart 1978’de THKP-C’nin Acilciler grubu kurucusu ve lideri olduğu iddiasıyla tutuklandı. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirme” fiilini düzenleyen 146. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Samsun Ağır Ceza Mahkemesi’nce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1 Ağustos 1991’de “şartlı tahliye” yasasıyla ceza evinden çıktı. “Barış için 1 Milyon imza kampanyası”nın sözcülüğünü yaptı.

Yağmurdereli, 8 Eylül 1991’de İnsan Hakları Derneği (İHD) mitingindeki konuşması nedeniyle 10 ay hapis cezasına mahkûm oldu. Karar Yargıtay’da onanınca, daha önce, “şartlı tahliye” edildiği için 10 aylık hapis cezası daha önceki cezasının geri kalanıyla birleştirildi ve 1997 yılında 22,5 yıl hapis için tekrar ceza evine konuldu. Kamuoyunda oluşan büyük tepki sonucunda, 9 Kasım 1997’de, ceza infazı 1 yıl süreyle ertelenerek serbest bırakıldı. Karar, 16 Aralık’ta geri çekilince, sanatçı 1 Haziran 1998’de yeniden tutuklandı ve 18 Ocak 2001’de serbest bırakıldı.

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