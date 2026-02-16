Macron’un adı Epstein belgelerinde: Paris savcılığı harekete geçti

ABD’de yayımlanan yeni Jeffrey Epstein belgelerinin ardından Fransa’da yargı makamları harekete geçti. Paris Savcılığı, dosyalarda adı geçen Fransız vatandaşlarının olası bağlantılarını incelemek üzere özel bir savcı ekibi kurulduğunu duyurdu. Belgelerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un adının da çeşitli yazışmalarda geçtiğinin ortaya çıkması ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Paris savcılığından özel ekip kararı

Paris Savcılığı, Epstein soruşturmasına ilişkin yayımlanan yeni materyallerde Fransız vatandaşlarını ilgilendirebilecek unsurların analiz edilmesi amacıyla özel bir ekip oluşturulduğunu açıkladı.

Savcılığın açıklamasında, bu ekibin mali suçlar birimi savcıları ve polisle birlikte çalışacağı, elde edilen belgelerden yeni soruşturmalara temel olabilecek unsurların ayrıştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Ayrıca Epstein’ın yakın çevresinde yer aldığı belirtilen ve 2022 yılında Paris’te cezaevinde ölü bulunan eski modellik ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel dosyasının da yeniden inceleneceği bildirildi. Brunel hakkında daha önce reşit olmayanlara yönelik cinsel saldırı suçlamaları bulunuyordu.

Savcılık, son belgelerde bir Fransız diplomat, bir model ajansı çalışanı ve bir müzisyen hakkında da yeni şikayetler ve inceleme talepleri alındığını duyurdu.

Macron’un adı belgelerde tartışma yarattı

Yayımlanan belgelerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un adının çeşitli yazışmalarda geçtiği bilgisi Fransız kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu, ABD yargısının işidir” diyerek sürecin Amerikan adli makamları tarafından yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Macron ayrıca Epstein mağdurlarını düşündüğünü ve gerçeğin ortaya çıkarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Belgelerde yer alan bazı e-postalarda Epstein’ın Macron ile çeşitli konular hakkında fikir alışverişi yapıldığını öne sürdüğü iddia edilirken, bu yazışmaların herhangi bir suç isnadı anlamına gelmediği de belirtildi.

Siyasi tartışmalar ve yeni dosyalar gündemde

Epstein belgelerinin yayımlanmasının ardından Fransa’da bazı siyasi isimlerin de dosyalarda yer aldığı ortaya çıktı. Bu gelişmeler ülkede yeni soruşturma çağrılarını beraberinde getirirken, bazı dosyalarla ilgili ön incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan eski bir Fransız bakanın adının geçtiği belgelerin ardından mali suçlar biriminin vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarıyla ilgili ön soruşturma başlattığı açıklandı.

Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken 2019 yılında cezaevinde ölü bulunmuştu.

