İlk Parti Geldi! İsteyen Sputnik V Aşısını da Olabilecek

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sputnik V aşısının 2 hafta içinde uygulamaya girmiş olacağını söyledi. Sputnik V aşısının koruyuculuk oranı yüzde 97 olarak açıklanmıştı.

Çin’in Sinovac ve Almanya’nın BioNTech aşılarından sonra Rusya’nın Sputnik V aşısı da kısa süre sonra Türkiye’de devreye girecek. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz Sputnik V aşısının Türkiye’ye teslim edileceğini duyurmuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sputnik V aşısının ilk partisinin Türkiye’ye geldiğini belirterek “Pazartesi günü ülkemize giriş yapan aşı Sputnik V aşısıydı. Hem aşı çeşitliliği hem de aşı miktarı anlamında hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Rus aşısının da koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. İncelemelerin ardından 2 hafta içinde Sputnik aşısı uygulamaya girmiş olacak” diye konuştu.

Öte yandan Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Sputnik V aşısının klinik test sonuçlarıyla ilgili olumlu geri dönüş yaptığını, aşının iki ay içinde onaylanmasını umduklarını bildirdi.