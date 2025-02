2025 SAG Ödülleri Kazananları, sinema ve televizyon dünyasının en iyilerini belirledi. ‘Konsey’ filmi büyük ödülü alırken, ‘Shogun’ dizisi gecenin öne çıkan yapımları arasında yer aldı.

SAG (Screen Actors Guild – Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın En İyi Filmi “Konsey” (Conclave) olurken “Shogun” televizyon kategorisinin öne çıkan yapımı oldu. The Substance (Cevher) filmindeki rolüyle Altun Küre kazanan Demi Moore, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. İşte kazananlar…

2025 SAG Ödülleri Kazananları Açıklandı

2025 SAG Ödülleri Kazananları, 24 Şubat 2025’te düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Amerikan Ekran Oyuncuları Birliği (SAG-AFTRA) tarafından verilen ödüller, oyuncuların meslektaşları tarafından değerlendirildiği en prestijli organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor.

Bu yıl En İyi Film Ödülü, başrollerinde Anthony Hopkins ve Olivia Colman’ın yer aldığı ‘Konsey’ (Conclave) filmine verildi. Tarihi ve politik gerilim türündeki bu yapım, bir papanın ölümünün ardından gerçekleşen Vatikan seçimlerini ve perde arkasında dönen entrikaları konu alıyor.

Televizyon kategorisinde ise FX yapımı ‘Shogun’, En İyi Drama Dizisi ödülüne layık görüldü. Samuray kültürünü ve Japon tarihini epik bir anlatıyla işleyen dizi, oyunculuk performansları ve prodüksiyon kalitesiyle büyük övgü topladı.

Öne çıkan diğer ödüller ise şöyle:

• En İyi Erkek Oyuncu (Sinema): Cillian Murphy – Oppenheimer

• En İyi Kadın Oyuncu (Sinema): Emma Stone – Poor Things

• En İyi Erkek Oyuncu (Dizi): Pedro Pascal – The Last of Us

• En İyi Kadın Oyuncu (Dizi): Sarah Snook – Succession

2025 SAG Ödülleri Kazananları, Oscar yarışında da belirleyici bir rol oynayabilir. Eleştirmenler, özellikle Cillian Murphy ve Emma Stone’un performanslarının Oscar için güçlü adaylar arasında olduğunu belirtiyor.

Sinemaseverler ve televizyon izleyicileri için büyük bir heyecan yaratan gecede, oyuncuların meslektaşları tarafından ödüllendirilmesi SAG Ödülleri’nin önemini bir kez daha ortaya koydu.

