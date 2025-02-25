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Şakir Paşa Ailesi İçin Mahkemeden Yayın Durdurma Kararı

RTÜK ve mahkeme kararları sonrasında Şakir Paşa Ailesi dizisinin NOW TV platformundaki yayınları tamamen kaldırıldı

NationalTurk NL25/02/2025
92 1 dakika okuma süresi
Sakir Pasa Ailesi
Şakir Paşa Ailesi İçin Mahkemeden Yayın Durdurma Kararı
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RTÜK ve mahkeme kararları sonrasında Şakir Paşa Ailesi dizisinin NOW TV platformundaki yayınları tamamen kaldırıldı. Mahkeme, dizinin yeni bölümlerinin çekilmesini de yasakladı. Aile üyeleri, dizinin senaryosunun tarihi gerçeklerle örtüşmediğini ve aile mirasına zarar verdiğini öne sürdü.

Diziye gelen tepkiler sonrası, yapımcı firma Medyapım hukuki itiraz sürecine hazırlanırken, sektör temsilcileri bu kararın televizyon yapımlarının içerik özgürlüğü açısından önemli bir emsal teşkil edebileceğini belirtiyor.

Onu Öldüren Oğlu Ünlü Şair Cevat Şakir Kabaağaçlı("Halikarnas Balıkçısı")dır.
1855 Bursa Doğumlu olan Şakir Paşa 1914 yılında oğlu tarafından öldürüldü.

RTÜK’ten Şakir Paşa Ailesi Açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise yaptığı açıklamada,  diziye daha önce de cezai yaptırımlar uygulandığını ve dizinin toplumun milli-manevi değerlerine aykırı sahneler içerdiğini vurguladı.

Mahkeme kararının ardından izleyiciler ve televizyon sektörü, Şakir Paşa Ailesi dizisinin geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

dizi İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla yayından kalktı. Mevcut bölümlerin de yayını durdurulurken, yeni bölümlerin çekimi ve gösterimi de engellendi. RTÜK’ün daha önce diziye uyguladığı 3 kez yayın durdurma cezası ve yüzde 3 idari para cezası sonrası mahkeme süreci ailenin itirazlarıyla hızlandı. Dizinin çekimleri ve mevcut bölümlerinin yayını tamamen durdu.

Aile Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin 

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NationalTurk NL25/02/2025
92 1 dakika okuma süresi
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