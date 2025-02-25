RTÜK ve mahkeme kararları sonrasında Şakir Paşa Ailesi dizisinin NOW TV platformundaki yayınları tamamen kaldırıldı. Mahkeme, dizinin yeni bölümlerinin çekilmesini de yasakladı. Aile üyeleri, dizinin senaryosunun tarihi gerçeklerle örtüşmediğini ve aile mirasına zarar verdiğini öne sürdü.

Diziye gelen tepkiler sonrası, yapımcı firma Medyapım hukuki itiraz sürecine hazırlanırken, sektör temsilcileri bu kararın televizyon yapımlarının içerik özgürlüğü açısından önemli bir emsal teşkil edebileceğini belirtiyor.

RTÜK’ten Şakir Paşa Ailesi Açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise yaptığı açıklamada, diziye daha önce de cezai yaptırımlar uygulandığını ve dizinin toplumun milli-manevi değerlerine aykırı sahneler içerdiğini vurguladı.

Mahkeme kararının ardından izleyiciler ve televizyon sektörü, Şakir Paşa Ailesi dizisinin geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

dizi İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla yayından kalktı. Mevcut bölümlerin de yayını durdurulurken, yeni bölümlerin çekimi ve gösterimi de engellendi. RTÜK’ün daha önce diziye uyguladığı 3 kez yayın durdurma cezası ve yüzde 3 idari para cezası sonrası mahkeme süreci ailenin itirazlarıyla hızlandı. Dizinin çekimleri ve mevcut bölümlerinin yayını tamamen durdu.

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