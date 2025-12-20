Ezgi Eyyüboğlu serbest bırakıldı

Ezgi Eyyüboğlu adliyeye sevk edilmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyyüboğlu, Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmekte olan uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda Ezgi Eyyüboğlu gözaltına alınmıştı.

Türk Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesinde düzenlenen “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla gözaltında ifadesi alınan Eyyüboğlu, Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Adliyeye sevk edilmeden serbest bırakıldı.