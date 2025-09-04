Jokic bahane, Alperen Şengün şahane

Alperen Şengün bizim süperstarımız

A Milli Basketbol takımımız grup liderliği maçında müthiş bir oyundan sonra yıllardır yenemediğimiz Sırbistan’ı 95-90 yenerek grubu lider tamamladı ve bir üst turda diğer grubun 4.cüsü İsveç ile eşleşti.

Turnuvanın favori gösterilen ekiplerinden Sırbistan ve NBA’in en değerli oyuncularından Nikola Jokic ile Türkiye maçı için tabii ki kağıt üstünde daha ağır basıyordu. Hazırlık sürecinde uyum sorunu yaşayan ve inişli çıkışlı performanslar gösteren Milli takımımızın Sırbistan karşısında ne yapacağı merak konusuydu. Çünkü karşımızda hazırlık maçlarının aksine turnuvaya fırtına gibi başlamış, açılış maçında Porzingis’li evsahibi Letonya’yı 20 sayı farkla yenmiş bambaşka bir takım vardı.

Alperen Şengün’ün önderliğinde , Cedi Osman’ın da inanılmaz enerji kattığı takımımız farklı oyunculardan gelen katkılarla da diğer maçları da farklı kazandı ve yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Sırbistan, Bogdanoviç’in sakatlanıp turnuvayı kapatmasına rağmen başta Nikola Jokic, Jovic, Guduric, Milutunovic, Petrusev gibi önemli isimlerle ve Pesic gibi Avrupa basketbolunu çok iyi bilen bir antrenörle her zaman çok dikkat edilmesi gereken bir ekip.

Tabii bütün bunların karşısında çok genç bir süperstar’a sahip Milli takımımız, ilk günkü konsantrasyonundan hiçbir şey kaybetmediği gibi neredeyse maçın tamamını da önde götürüyordu. NBA’de oyun stili olarak da Nikola Jokic’e benzetilen ve gösterdiği müthiş performans ile All Star’da olan “Baby Jokic” lakaplı Alperen Şengün için de karşısında çok ciddi bir sınav vardı. Alperen istatistikleri paramparça ettiği maçta ( 28 sayı, 13 ribaunt, 8 asist ) artık rüştünü tamamen kanıtladı. Özellikle turnuva boyunca Cedi’nim topsuz koşularındaki asistleri ile mükemmel ikili oyunlar oynadılar. Cedi bunun yanında önemli anlardaki 3 sayılık basketleri ile de ciddi skor katkısı yaptı. Bu arada Alperen Şengün ve Cedi’yi en çok rahatlatan ise, Shane Larkin’in maça fırtına gibi girmesi ( 4/4 3 sayı isabeti ) ve maçı 23 sayı ile tamamlaması oldu. Çok zor pozisyonlarda bulduğu 3 sayılık isabetlerde bizim için çok önemliydi. 3 oyuncudan 67 sayı üreten ekibimiz bu şekilde her takımın başına bela olur. Tabii bu arada Ercan Osmani ve Furkan Korkmaz’ın da toplam 18 sayısını unutmamak lazım. Dar bir rotasyon ile oynamamıza rağmen aldığı dakikalarda Adem, Şehmus ve Kenan da iyi enerji verdiler. Coach Ergin Ataman, savunma zaafı olsa bile sıcak elli şutörleri oyunda tutarak aldığı risk tuttu zira çok yüzdeli şut soktuk. Bir diğer X faktör ise Alperen Şengün’ün 3 sayı tehdidini önemsememeleri oldu. Alperen de boş bulduğu pozisyonlarda cezayı keserek bu konuda da yumuşak karnı olmadığını ispat etti. Basketbol kalitesi olarak son zamanlarda izlediğim en iyi maçtı diyebilirim. Keyif verdi, kazanmamız da bizi çok mutlu etti.

Sırada diğer grubun 4.cüsü İsveç var. Aramızda ciddi kalite farkı var ve bizim çocuklar hiçbir rakibi hafife almayarak oynuyor, rahatça geçip bir sonraki turdaki rakibimizi bekliyor olacağız. Şimdi diğer grupların sıralama maçlarının bitmesini bekleyecek ve Sırbistan galibiyetinin keyfini süreceğimiz (tabii ki dinleneceğimiz) bir 3 gün var.

Sağlıcakla kalın

Ufuk Akyüz