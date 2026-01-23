Teşekkürler Zeynep Sönmez

Zeynep Sönmez’den inanılmaz başarı
Avustralya Açık 3. turunda milli sporcumuz Zeynep Sönmez ile Kazak rakibi Yulia Putintseva karşı karşıya geldi.
Kia Arena’da oynanan mücadelenin ilk setini 6-3 kazanan taraf Putintseva oldu.
Milli raket, 1-3 geriye düştüğü seti tie-break’te 7-6 ile alarak durumu dengeledi.
Kazak raket, finali setini 6-3 ile hanesine yazdırarak karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Avustralya Açık’ta 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olma başarısını gösteren Zeynep Sönmez, bu sonuçla birlikte turnuvaya veda etti.
Avustralya’da ilkleri başardı
Avustralya Açık’ta ana tablonun ilk maçında Zeynep, dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova’yı 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükselmiş ve ikinci kez yer aldığı ana tabloda kariyerinin ilk galibiyetini elde etmişti.
Dünya 112 numarası milli raket, Avustralya Açık tek kadınlarda ikinci tura yükselen ilk Türk tenisçi olmayı başarmıştı.
İkinci turda karşılaştığı Anna Bondar’ı da 2 sette mağlup eden Zeynep, teklerde birden fazla grand slam’de 3. tur gören ilk Türk tenisçi olmuştu.