Anadolu Efes seriye bağladı

Anadolu Efes kendini bulmaya başladı

Anadolu Efes, Virtus Bologna’yı 91-60 mağlup ederek EuroLeague‘de Nisan 2025’ten bu yana ilk kez üç maç üst üste kazandı.

Cole Swider 22 sayı,4 ribaunt, Saben Lee ise 18 sayı, 2 asistlik performans gösterdi.

Temsilcimiz, EuroLeague’deki son üç maçında şu sonuçları aldı: 107-90 Valencia, 92-82 Zalgiris Kaunas, 91-60 Virtus Bologna

EuroLeague’de 28. haftanın açılış maçında Efes, sahasında Virtus Bologna’yı 31 sayı farkla 91-60 mağlup ederek üst üste 3., toplamda ise 9. galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise 16. yenilgisini aldı.

Efes’ten basketbol şov – Video

Yunanistan Golden

