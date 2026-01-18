Fenerbahçe Beko “Zirve benim” dedi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde son şampiyon Fenerbahçe Beko, TOFAŞ’ı yenerek rahat şekilde liderliğe kuruldu
Fenerbahçe Beko gaza bastı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko geriden gelip liderliği devraldı.
Sarı-lacivertlilerin rakibi Beşiktaş Gain, 13 maçlık galibiyet serisinin ardından son 3 karşılaşmasını kaybetti.
Kanarya, TOFAŞ’ı 90-82 yenerek 16. haftada 14. galibiyetini aldı ve liderliğe oturdu.
Fenerbahçe karşılaşmada ilk çeyreği 23-19 geride tamamlasa da devreyi 45-38 önde tamamladı.
Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri 30 dakikayı 68-59 üstün bitirerek karşılaşmayı da rahat kazandı.
90-82
FENERBAHÇE BEKO-TOFAŞ
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
HAKEMLER: Ali Şakacı, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök
1. PERİYOT: 19-23
2. PERİYOT: 26-15 (45-38)
3. PERİYOT: 23-21 (68-59)
4. PERİYOT: 22-23
FENERBAHÇE BEKO: Nicolo Melli 2, Talen Horton Tucker 15, Melih Mahmutoğlu 9, Onuralp Bitim 5, Khem Birch 2, Armando Bacot 10, Metecan Birsen 11, Emre Ekşioğlu 3, Brandon Boston 9, Nando De Colo 4, Tarık Biberovic 10, Mikael Jantunen 10
TOFAŞ: Alex Perez 8, Yiğitcan Saybir 11, Tolga Geçim 6, Marek Blazevic 8, Hugo Besson 9, Jordan Floyd 14, Özgür Cengiz 5, Isiah Whaley, Lynn Kidd 7, Max Lewis 5, Furkan Korkmaz 9