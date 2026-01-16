Fenerbahçe Beko’dan önemli galibiyet
Fenerbahçe Beko, son şampiyonu olduğu EuroLeague'de Valencia'yı 82-79 yenerek 14. galibiyetini elde etti
Fenerbahçe Beko’da De Colo’dan 16 sayı
EuroLeague’in 22. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya’nın Valencia ekibini ağırladı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertliler Devon Hall, Talen Horton-Tucker, Tarık Biberovic, Nicolo Melli ve Khem Birch beşiyle başladı.
Rakibinin top kayıplarına iki sayılık atışlardaki yüksek yüzdesiyle cevap veren Fenerbahçe, ilk çeyreği 28-20 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Valencia skoru eritse de sarı-lacivertliler oyun üstünlüğünü yeniden eline aldı ve soyunma odasına 45-34 üstün girdi.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko olsa da konuk ekip dış atışlarla farkı azaltmasını bildi. Kanarya çeyreği 66-58 önde bitirmesini bildi.
Son çeyrekte Valencia üstün olsa da skor avantajını koruyan Fenerbahçe, parkeden 82-79 galip ayrıldı.
Bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler böylelikle 14. galibiyetini aldı.
Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri EuroLeague’de bir sonraki maçını Virtus Bologna deplasmanında oynayacak. Valencia ise Paris Basket’i ağırlayacak.
82-79
FENERBAHÇE BEKO-VALENCİA BASKET
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
HAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya)
1. PERİYOT: 28-20
2. PERİYOT: 17-14 (45-34)
3. PERİYOT: 21-24 (66-58)
4. PERİYOT: 16-21 (82-79)
FENERBAHÇE BEKO: Bacot, Metecan Birsen, Wade Baldwin 11, Nicolo Melli 12, Talen Horton Tucker 10, Brandon Boston 11, Nando De Colo 16, Tarık Biberovic 7, Mikael Jantunen 2, Devon Hall 10, Khem Birch 3
VALENCİA BASKET: Badio 6, Taylor 13, Puerto 8, Reuvers 17, Pradilla 13, De Larrea, Key, Montero 14, Moore 7, Sako, Thompson 1, Costello