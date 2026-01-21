NBA’de Alperen Şengün başka boyutta

Alperen Şengün, 20 sayılık farkı eritti

NBA’deki gururumuz Alperen Şengün, ABD‘deki performansıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Beşiktaş’ın eski oyuncusu, NBA’de Houston Rockets’ın, San Antonio Spurs’u 111-106 mağlup ettiği maçı adeta tek başına aldı.

Milli gurur Alperen, 20 sayı, 13 ribaund ve 9 asistlik katkıyla oynadı; triple – double yapmayı da kıl payı kaçırdı.

Alperen, oynadığı son üç maçta da 20 sayı barajını aşarak formunu sürdürdü. Milli yıldız, NBA’e damga vurmaya devam ederken, bu karşılaşmada sergilediği performansla Houston taraftarları tarafından adeta kahraman ilan edildi.

Üçüncü periyot sonunda bir ara 20 sayı önde olan San Antonio Spurs’un 92-82’lik üstünlüğü bulunuyordu. Bu bölümden sonra sahneye çıkan Alperen, kritik katkılarıyla oyunun kontrolünü eline alarak maçın kaderini belirledi.

Alperen’in formasını giydiği Houston Rockets, NBA’de bir sonraki maçını, Cuma gecesi saat 03.00’da Philadelphia ile oynayacak.

Alperen parkede fark yaratıyor – Video