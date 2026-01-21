Donald Trump apar topar geri döndü

Donald Trump’ın uçağı arıza yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’de düzenlenen Davos Ekonomik Zirvesi’ne katılmak için hareket etti.

Trump uçağa binmeden önde “Davos’a gidiyorum. Bu gezinin çok başarılı olacağına inanıyorum, ülke hiç bu kadar iyi durumda olmamıştı. 18 trilyon dolardan fazla para geliyor. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık, başka hiçbir ülke de yaşamadı. Fiyatlar çok düştü; birçok yerde benzin 1,99 dolara indi ve açıkçası, kimse böyle bir şey görmedi. Bu ilginç bir gezi olacak. Neler olacağını hiç bilmiyorum ama siz iyi temsil ediliyorsunuz.” dedi.

Ancak Trump’ı taşıyan başkanlık uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra ani bir manevrayla geri döndü.

Beyaz Saray konuya açıklık getirdi ve “Mürettebat **küçük bir elektrik sorunu tespit etti. Basınç kabininde kısa süreli ışık titremeleri oldu ve tedbir amaçlı olarak, uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı Joint Base Andrews’e geri dönmeye karar verdiler” açıklamasında bulundu.

Başka bir uçağa aktarılan ABD Başkanı Trump, Davos yolculuğu için yeniden yola çıktı.

