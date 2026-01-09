Venezuela’dan geri adım

Venezuela-ABD arasında geçici barış

ABD Başkanı Donald Trump‘ın Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırması sonrası, Venezuela geçici yönetimi, aralarında yabancıların ve Enrique Marquez gibi aşırı sağcı muhalefet figürlerinin bulunduğu “çok sayıda siyasi mahkumu” serbest bıraktı

Nicolas Maduro’nun Yardımcısı olarak Geçici Devlet Başkanlığını üstlenen Delcy Rodriguez’in kardeşi, Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, “barış içinde bir arada yaşama adına, çok sayıda yerli ve yabancı uyruklunun derhal serbest bırakıldığını” duyurdu

Donald Trump ABD’nin petrol rezervlerine erişmesi karşılığı Delcy Rodriguez’i desteklediği mesajları verirken, devlet petrol şirketi PDVSA “ABD’ye büyük miktarda ham petrol satışı” açıklamıştı

Venezuela normale dönüyor

Şehitlere anma töreni, kısmı af, Maduro mitingleri sürüyor, Çin büyükelçisine kabul, parlamentoda yasa tasarı hazırlıkları, hava sahasında kısmi normalleşme

Perşembe günü, ABD saldırısında Başkan Maduro’yu savunurken şehit olan Venezuela ve Kübalılar için resmî tören düzenledi. Törene, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez başkanlık etti. Rodriguez, “Savaşta şehit düşen erkek ve kadınlarımız Simón Bolívar’ın vatanının kahramanlarıdır. Kübalı kardeşlerimiz, Martí ve Fidel’in çocukları da bu vatanın kahramanlarıdır” dedi. Törene katılan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, “iki halkımızın kanı Venezuela topraklarını suladı. Kardeş milletlere yakışan budur” dedi.

Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, “milli birlik ve huzur ortamını desteklemek amacıyla”, “önemli sayıda” yerli ve yabancı vatandaşın tutukluluğunun sona erdirildiğini ve bu kişilerin serbest bırakıldığını açıkladı. Serbest bırakılanlar arasında muhalif politikacı Enrique Marquez de bulunuyor.

Rodriguez, bununla birlikte hükümetin “radikal kesimlerle” herhangi bir diyaloğa girmediğini belirtti. Venezuela hükümeti, ABD yaptırımlarını destekleyen ve Washington’ın ülkesine müdahalesini talep eden kesimleri “radikal” olarak tanımlıyor.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de Perşembe günü yaptığı bir konuşmada “tüm halkı ülke uğruna kucaklaşmaya” çağırmıştı.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Lan Hu’yu kabul etti.

Rodriguez, “Çin’in uluslararası hukuku ve egemenliğimizi ciddi şekilde ihlal eden bu eylemi şiddetle kınayan kararlı ve tutarlı tavrını takdirle karşılıyoruz” dedi.

Başkan ayrıca “Hükümetimiz, Asya devinin desteğinin çok kutuplu düzeni, uluslararası hukuka saygıyı ve halkların kendi kaderini tayin hakkını güçlendirdiğini” vurguladı.

Dışişleri Bakanı Yvan Gil de, ülkesinin Çin ile ticari ve ekonomik anlaşmaları “genişletmekte kararlıdır” dedi.

Parlamento da yasama yılını başlattı. Parlamento Başkanı’nın verdiği bilgiye göre, aralarında siber güvenlik, elektrik şebekesi, fiyat düzenlemeleri gibi konular olmak üzere bir dizi alanda yasa taslağı yasama sürecine sokuldu.

ABD tehditleri sonrası birçok uluslararası havayolu Venezuela’ya uçuşları durdurmuştu. Venezuela havayolları ise uçuşlarını sürdürüyordu.

Dün yapılan bir duyuruya göre Latin Amerika’nın en büyük hava yollarından olan, Panama merkezli Copa Airlines, günde iki sefer ile Karakas uçuşlarına tekrar başlayacağını duyurdu.

Diğer yandan Başkent Karakas’ta binlerce genç, Balkan Maduro ve eşi Cilia Flores’in serbest bırakılması için sokaklara döküldü.

Venezuela’da siyasi mahkumlara af – Video