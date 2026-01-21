Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 12 gözaltı

İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, belediyedeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından başlattığı soruşturma sürerken, gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 12’si yakalandı.

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 13 kişi için gözaltı kararı verildi

Soruşturma dosyasında yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonrası 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

