Şampiyonlar Ligi’nde kim turladı, kim elendi?

Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımın katıldığı lig aşaması tamamlanırken tur atlayan ve elenen takımlar belli oldu

NationalTurk NL29/01/2026
Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımın katıldığı lig aşaması tamamlanırken tur atlayan ve elenen takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk

Avrupa futbolunun en büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması tamamlandı.

UEFA, Devler Ligi’nde grup aşamasını kaldırarak 36 takımlı lig sistemini ilk kez uyguladı.

Turnuvada her takım 4’ü içeride 4’ü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynadı.

Lig aşaması sonucunda, Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lizbon ve Manchester City, sırasıyla ilk 8’de yer alarak direkt olarak son 16 turuna yükseldi.

Turnuvada ligi 9-24. sıra arasında tamamlayan Real Madrid, Inter, son şampiyon Paris Saint Germain, Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, temsilcimiz Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo Glimt ve Benfica play-off turu oynamaya hak kazandı.

Şampiyonlar Ligi’ni 25-36. sırada tamamlayan Marsilya, Pafos, Union SG, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat Almaty ise elendi.

