Berke Özer’den tarihi performans

Berke Özer, Avrupa’da manşetlerde

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa‘dan Nice’i 2-1 yenerken bir diğer Ligue 1 temsilcisi Lille, İtalya’da Roma’yı 1-0 mağlup ederek büyük sürpriz yaptı. Karşılaşmanın 6. dakikasında Lille, Haraldsson’u golüyle 1-0 öne geçti. 85. dakikada Mandi’nin yaptırdığı penaltı ile Roma eşitlik fırsatı yakaladı. Lille kalecisi Berke Özer, Artem Dovbyk’in VAR kararıyla tekrarlatılan iki penaltı vuruşunu da kurtardı. Karşılaşmanın VAR hakemi Bram Van Driessche, penaltıda yine kural ihlali olduğunu belirterek vuruşun üçüncü kez yapılmasını istedi. Kaleci Berke, bu kez Matias Soule’nin penaltısını da kurtararak adeta imkansızı başardı. Roma’da milli futbolcumuz Zeki Çelik, eski takımı Lille karşısında forma giydi.

UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında saat 19.45’te oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Viktoria Plzen-Malmö: 3-0, Ludogorets-Real Betis: 0-2, Bologna-Freiburg: 1-1, Brann-Utrecht: 1-0, Panathinaikos-Go Ahead Eagles: 1-2, FCSB-Young Boys: 0-2, Roma-Lille: 0-1, Celtic-Braga: 0-2.