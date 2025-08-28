FutbolSporTürkiye

Samsunspor zorladı ama yıkamadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Samsunspor play-off turunda ilk maçta 2-1 kaybettiği Panathinaikos ile rövanşta 0-0 berabere kalarak elendi

28/08/2025
Samsunspor üstün oynadı

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Panathinaikos deplasmanında 2-1 kaybetmesinin ardından rövanşta 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, daha önceki turda Shakhtar Donetsk’i eleyen Yunan rakibi karşısında karşılaşmayı 4’ü isabetli 13 şutla tamamladı. Yoluna UEFA Konferans Ligi’nden devam edecek Samsunspor’un lig statüsündeki rakipleri yarın TSİ 14.00’te çekilecek kurayla belli olacak.

Başakşehir de Beşiktaş gibi veda etti

UEFA Konferans Ligi’nde Beşiktaş’ın Lozan’a 1-1’in rövanşında 1-0 yenilerek elenmesinin ardından Başakşehir de ilk maçta evinde 2-1 mağlup olduğu Rumen temsilcisi Universitatea Craiova‘ya rövanşta da 3-1 kaybederek Avrupa’ya veda etti. Temsilcimiz turuncu-lacivertliler, 7. dakikada Davie Selke ile öne geçse de, 9’da eski Galatasaraylı Alexandru Cicaldau, 27’de Stefan Bairam ve 81’de Nsimba Labe’nin gollerine engel olamadı. Başakşehir’de Operi, 80’de ikinci sarı karttan takımını 10 kişi bıraktı.

 

28/08/2025
