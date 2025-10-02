Aziz İhsan Aktaş’ın 16 şirketine kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’a ait 16 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi. Aktaş’ın mal varlıklarına da tedbir konuldu.

Aziz İhsan Aktaş’ın şirketlerine el konuldu

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla el konulan şirketlerin yönetimine TMSF’nin kayyum olarak atandığı bildirildi. Bu gelişme, soruşturma kapsamında örgüte ait olduğu tespit edilen mal varlıklarının devlete geçirilmesi sürecinin önemli bir adımı olarak değerlendirildi.

Aziz İhsan Aktaş hakkında suçlamalar

Aziz İhsan Aktaş hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet verme”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç örgütüne üye olmak” suçlamaları yöneltiliyor.

Rüşvet ve ihale iddiaları

Soruşturmada, Aktaş’ın belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri yönlendirdiği öne sürülüyor. Bu kapsamda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluk halleri sürerken, Aktaş etkin pişmanlıktan faydalanarak 4 Haziran’da ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aktaş’ın tahliyesinin ardından, şirketlerinin mal varlıklarına el konulmuştu. Şimdi ise mahkeme kararıyla bu şirketlerin yönetimi TMSF’ye devredildi.