Manchester’da sinagog saldırısı: Yom Kippur’da iki kişi hayatını kaybetti

İngiltere’nin kuzeyinde, Manchester’ın Crumpsall bölgesinde bulunan Heaton Park Sinagogu, Yahudilerin en kutsal günü olan Yom Kippur’da kanlı bir saldırıya sahne oldu. Bir aracın cemaatin üzerine sürülmesinin ardından saldırgan bıçakla insanlara yöneldi. Polis yedi dakika içinde olay yerine ulaştı ve saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Olayda iki Yahudi yaşamını yitirirken, dört kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Manchester’da neler oldu

Polis saat 09.30 sularında sinagog çevresinde bir aracın kalabalığa doğru sürüldüğü ve bir kişinin bıçaklandığı yönünde ihbar aldı. Bölgeye hızla sevk edilen ekipler, “Plato” kodunu kullanarak ulusal terör alarmı prosedürünü devreye soktu. Sinagogda o sırada çok sayıda kişi ibadet halindeydi. Güvenlik görevlileri ve bazı cemaat üyelerinin saldırganın içeri girmesini engelleyerek olası bir katliamı önlediği belirtildi.

Gözaltılar ve şüpheli

Polis, saldırganın üzerinde patlayıcı düzeneğe benzer bir yelek bulunduğunu ancak bunun işlevsiz olduğunu açıkladı. Kimliği hakkında bilgi verilmezken, olayla bağlantılı iki kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Görgü tanıkları, saldırganın araçla çarptıktan sonra bıçakla rastgele insanlara saldırmaya başladığını, polisin uyarılarına rağmen durmayınca ateş açtığını anlattı.

Keir Starmer: İğrenç

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, saldırıyı “iğrenç” diye niteleyerek Yahudi toplumunun güvenliği için ek önlemler alınacağını duyurdu:

“Önümüzdeki günlerde, merhamet ve dayanışmayla bir araya gelen gerçek Britanya’yı göreceksiniz. Yahudi toplumumuz burada güvende ve ait olduklarını bilecek.”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres de saldırıyı kınayarak “dünyada antisemitizmin ürkütücü şekilde yükseldiğini” söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise İngiltere’nin antisemitizme karşı yeterince adım atmadığını iddia etti.

Kral Charles III ve Kraliçe Camilla da “büyük üzüntü” duyduklarını açıklarken, Avrupa Birliği’nden yapılan açıklamada saldırı “dehşet verici ve kabul edilemez” olarak değerlendirildi.

