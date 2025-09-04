İspanya, Bulgaristan’ı ezdi

İspanya’dan ilk yarıda üç gol

FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda, milli takımımızın 7 Eylül’de saat 21.45’te Konya’da ağırlayacağı İspanya, ilk maçına Bulgaristan deplasmanında çıktı. 5. dakikada Zubimendi’nin ara pasında Oyarzabal topu ağlara gönderdi: 0-1. Maçın 35. dakikasında Marc Cucurella farkı ikiye yükseltti: 0-2. Mikel Merino, 38’de Lamine Yamal’ın asistinde durumu 3-0 yaptı. A Grubu’nda Slovakya deplasmanında 2-0 kaybeden Almanya ise gecenin sürprizine imza attı. Almanlar, üstelik deplasmanda çıktığı 52. maçta 41 galibiyet, 10 beraberlikten sonra ilk mağlubiyetini aldı. G Grubu’nda da Hollanda, Polonya ile 1-1 berabere kaldı.

0-3

BULGARİSTAN-İSPANYA

STAT: Vasil Levski

HAKEMLER. Srdan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic, Momcilo Markovic (VAR) (Sırbistan)

GOLLER: Oyarzabal (Dk. 5), Cucurella (Dk. 30), Merino (Dk. 38)

SARI KART: Le Normand

BULGARİSTAN: Vutsov – Nedyalkov, Dimitrov, Tsenov, Nürnberger (Dk. 62 Bozhinov) – Chochev (Dk. 81 Milanov), Panayotov (Dk. 46 Marin Petkov), Gruev – Minkov, Kolev (Dk. 71 Nikolov), Kirilov (Dk. 72 Minchev)

İSPANYA: Unai Simon – Porro (Dk. 62 Dani Carvajal), Le Normand (Dk. 46 Cubarsi), Huijsen, Cucurella – Merino, Zubimendi (Dk. 62 Rodri), Pedri – Lamine Yamal (Dk. 79 Jesus Rodriguez), Oyarzabal, Nico Williams (Dk. 71 Dani Olmo)