A Milli Takım, Gürcistan’da öldü öldü dirildi

A Milli Takım ilk yarıda fişi çekti derken…

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçını deplasmanda Gürcistan ile oynadı. 24 yıldır Dünya Kupası finallerine katılamayan kırmızı-beyazlılar, 3. dakikada öne geçti. Arda Güler’in kornerine iyi yükselen Mert Müldür kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. Maçın 41. dakikasında kullanılan serbest atış sonrası oluşan karambolde Kerem Aktürkoğlu yerden bir vuruşla skoru 2-0’a taşıdı. 52’de Yunus Akgün’ün “Al da at” dercesine verdiği pasta Kerem Aktürkoğlu skoru 3-0 yaptı. 63. dakikada direkten dönen topu tamamlayan Davitashvili durumu 3-1’e getirdi. 67’de oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 71’de sert faul nedeniyle kırmızı kart gördü. Aynı dakikada Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol de sahadan atıldı. 90+8’da Kvaratskhelia skora son noktayı koydu: 2-3. 7 Eylül’de İspanya’yı ağırlayacak Milliler, 11 Ekim’de Bulgaristan (D), 14 Ekim’de Gürcistan, 15 Kasım’da Bulgaristan ve 18 Kasım’da İspanya (D) ile karşılaşacak.

2-3

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE

STAT: Boris Paichadze

HAKEMLER: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio, Marco Di Bello (VAR) (İtalya)

GOLLER: Davitashvili (Dk. 63), Kvaratskhelia (Dk. 90+8) / Mert Müldür (Dk. 3), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 41 ve 52)

SARI KARTLAR: Lochoshvili, Kakabadze, Kochorashvili, Mikautadze / İsmail Yüksek, Kenan Yıldız

KIRMIZI KARTLAR: Willy Sagnol (T. D.) (Dk. 71) / Barış Alper Yılmaz (Dk. 71)

GÜRCİSTAN: Mamardashvili – Kakabadze (Dk. 85 Gocholeishvili), Goglichidze , Lochoshvili (Dk. 69 Azarovi), Kashia – Davitashvili, Kochorashvili, Mekvabishvili (Dk. 81 Guliashvili) – Tsitaishvili (Dk. 46 Gagnidze), Mikautadze, Kvaratskhelia

TÜRKİYE: Uğurcan – Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren Elmalı – İsmail Yüksek (Dk. 46 Orkun Kökçü), Hakan Çalhanoğlu – Yunus Akgün (Dk. 67 Barış Alper Yılmaz), Arda Güler (Dk. 86 İrfan Can Kahveci), Kenan Yıldız (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu) – Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Oğuz Aydın)