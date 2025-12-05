Galatasaray, Samsunspor’u yendi
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray kendi evinde 2-0 öne geçtiği Samsunspor'u son anda devirdi
Galatasaray 2-0 öne geçse de son anda kazandı
Trendyol Süper Lig’de 15. haftanın açılış maçında Fenerbahçe’nin bir puan önünde lider olan Galatasaray, 10 karşılaşmadır kaybetmeyen Samsunspor’u ağırladı.
Galatasaray, 8. dakikada Leroy Sane ve 29. dakikada Victor Osimhen’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
56’da Anthony Musaba ile farkı bire indiren Samsunspor, 88’de Emre Kılınç ile skoru dengeledi: 2-2.
90+3’te Victor Osimhen mükemmel bir röveşata ile skoru belirledi: 3-2.
3-2
GALATASARAY-SAMSUNSPOR
STAT: RAMS Park
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Çağlar Uyarcan, Anıl Usta, Onur Özütoprak (VAR)
GOLLER: Leroy Sane (Dk.8), Victor Osimhen (Dk. 29 ve 90+3) / Anthony Musaba (Dk. 56), Emre Kılınç (Dk. 88)
SARI KARTLAR: Berkan Kutlu / Van Drongelen, Emre Kılınç
GALATASARAY: Uğurcan – Sanchez, Lemina (Dk. 46 Arda Ünyay / Dk. 90 Mauro Icardi), Abdülkerim, Kazımcan – Torreira, Sara – Sane, İlkay Gündoğan (Dk. 68 Yunus Akgün), Barış Alper – Osimhen
SAMSUNSPOR: Okan – Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 81 Mouandilmadji) – Makoumbou – Emre Kılınç, Holse, Eyüp Aydın (Dk. 46 Ntcham), Musaba – Ndiaye (Dk. 90 Yunus Emre Çift)