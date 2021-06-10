Engelli Sporculardan Konaklama Ücreti İstendi: “Tuvalet Kağıdı da Getirin”

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESFED), Karabük’te 11-13 Haziran 2021 tarihleri arasında 1. Lig ve 16-25 Haziran 2021 tarihleri arasında Süper Lig müsabakaları organize etti. Federasyon müsabakalara katılacak sporculara yönelik Facebook üzerinden yapılan duyuruda ise “Karabük’e gidecek kafilelerimiz Karabük’te Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda ücreti mukabilinde konaklayabileceklerdir. Yurtlar, tatil nedeniyle boş olduğundan gidecek kafilelerimizin temizlik malzemeleri sabun, peçete ve tuvalet kağıdı yanlarında götürmelerini öneriyoruz” denildi.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre uygulamayı Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, talebe tepki göstererek Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun diğer federasyonlar gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterdiğini, hem bakanlık hem de Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan maddi destek aldığını belirten Emir, uygulamaya tepki gösterdi: “Federasyon temsilcileri müsabakalara özel araçlarla giderken ve devlet imkanlarıyla otellerde konaklarken, engelli sporcularımızdan sabun, peçete ve tuvalet kağıdı gibi ihtiyaçları yanlarında getirmeleri istenmesi, federasyonun sporculara olan bakış açısını ortaya koymaktadır. Söz konusu tutuma karşı soruşturma açması ve derhal gereğini yapması gereken Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaşanan skandala seyirci kalmaktadır.”

CHP’li Emir, Bakan Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

“TİESFED, 2021 yılı faaliyetleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı’ndan ne kadar destek almıştır, bu destekler nereye harcanmıştır? KYK yurtlarının şu anda boş olmasına karşın, engelli sporculardan hangi gerekçeyle konaklama ücreti alınacaktır? Federasyonun hesabından yapılan skandal paylaşımla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır?”