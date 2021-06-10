Çift Maaş Aldığını Doğruladı! “29 bin 500 TL Civarı”

Çift maaş tartışmaları sürerken TRT Genel Müdürüsü İbrahim Eren de iki ayrı maaş aldığını açıkladı.

Meclis KİT Komisyonu’nda milletvekillerinin birden fazla görevinin olduğunu hatırlatması üzerine Eren, “Maaş meselesine açıklık getireyim. TRT’den 15 bin civarı maaş alıyorum, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden de 14 bin 500 civarı bir maaşım var. Bunun dışında, TRT’de çift maaş alan başka kimse yok” dedi.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Genel Müdür Yardımcılığı’na atanan Fatih Er’in TRT World yöneticisiyken ailesinden üç kişiyi TRT’ye aldığını hatırlattı. Sertel’in “Bir aileden 4 kişi birden TRT’ye nasıl giriyor? Basın yayın yüksekokulu mezunu, 2-3 dil bilen gençler işsiz gezerken nasıl oluyor?” şeklindeki sorusuna ise İbrahim Eren şu yanıtı verdi: