İmamoğlu lansman toplantısında CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak seçim sürecinin startını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 23 Mart’ta gerçekleştireceği cumhurbaşkanlığı ön seçiminde tek aday olarak yarışacak olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni sıfatıyla kamuoyunun karşısına ilk kez çıktı. CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen “Cumhurbaşkanı Adayımızı Gel, Seç, Tarihe Geç” başlıklı Ekrem İmamoğlu lansman toplantısında, CHP’nin ön seçim sürecini tarihi bir demokrasi hamlesi olarak değerlendirdi. Bu sürecin sadece bir aday belirleme yöntemi değil, Türkiye’de siyasetin dönüşümünü sağlayacak bir model olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, konuşmasının başında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alınmasını sert sözlerle eleştirerek, bunun siyasi baskının bir göstergesi olduğunu belirtti. “Sanıyorlar ki, ellerindeki geçici yetkilerle milletin kararına el koyabilirler. Sanıyorlar ki, mahkemelerde halkın partisini durdurabilirler. Zavallılar. Çaresizler. Acizler. CHP halkın kendisidir. Halktır, halk! Halkın partisidir. Halkı durduramazsın, engelleyemezsin, kapatamazsın” diyerek iktidara yüklendi.

İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu lansman toplantısında CHP’nin bu ön seçim süreciyle sadece bir aday belirlemekle kalmayıp, topluma demokrasi konusunda örnek olacağını vurguladı. “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında halkın iradesinin siyasetin merkezine konulması için bir adım atıyoruz” dedi.

Toplantısında Ön Seçim Süreci Açıklandı

CHP, 23 Mart’ta 81 ilde sandık kurarak cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Ön seçimde aday olabilmek için en az 20 milletvekili imzası gerekiyordu ve bu şartı yalnızca Ekrem İmamoğlu sağlayarak tek aday olarak seçim sürecine girdi. Ekrem İmamoğlu lansman konuşmasında, bu sürecin parti içi demokrasi açısından bir devrim niteliğinde olduğunu belirtti.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ekrem İmamoğlu lansman etkinliğinde yaptığı açılış konuşmasında bu sürecin Türkiye’nin özlemini duyduğu demokratik dönüşümün başlangıcı olduğunu belirterek, “Üyelerimiz sadece oy kullanmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğini şekillendiren bir iradeyi ortaya koyacaklar” dedi.

Ekrem İmamoğlu Lansman Konuşmasında Öne Çıkan Mesajlar

1. Ekrem İmamoğlu Lansman Konuşmasında “Bu Yola Çıkıyoruz!” Dedi

İmamoğlu, Türkiye’nin kritik bir eşikte olduğunu belirterek, “Dünya yeniden kurulurken, biz de Türkiye’nin yeni dünyada nasıl bir yer alacağını birlikte belirleyeceğiz. Hepimiz bir kavşaktayız ve bugün yine, yeniden, hep birlikte yola çıkıyoruz” dedi. CHP’nin değişim sürecine vurgu yapan İmamoğlu, “CHP değişirse Türkiye değişir. CHP silkindi, değişti ve şimdi sıra Türkiye’yi değiştirmekte. Bugün bu yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

2. Ekrem İmamoğlu Lansman Etkinliğinde “Mahkeme Salonlarında Değil, Sandıkta Kazanacağız!” Mesajı

İmamoğlu, partisinin maruz kaldığı siyasi baskılara ve kendisine yönelik açılan davalara da değinerek, “Benim hakkımda 25 yıla varan hapis cezası isteniyor, partimizin kurultayını iptal etmeye çalışıyorlar, kayyum atama girişimlerini sürdürüyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bu milletin iradesini yok edemeyecekler” dedi.

3. Ekrem İmamoğlu Lansman Konuşmasında “CHP’nin Her Ferdi Cumhurbaşkanı Adayıdır!” Dedi

İmamoğlu, konuşmasının bir bölümünde parti içindeki birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, bu sürecin bireysel değil, kolektif bir mücadele olduğunu belirtti. “Şu salonda kaç tane Ekrem İmamoğlu var biliyor musun? Bu salondaki her CHP’li, bu mücadelede bizimle yürüyen her yol arkadaşımız, bu adaylık sürecinin bir parçasıdır” dedi.

4. Ekrem İmamoğlu Lansman Etkinliğinde “Türkiye’nin Sandık Korkusu Yaşayan Bir İktidarı Var!” Dedi

İmamoğlu, AK Parti hükümetinin giderek halktan uzaklaştığını ve iktidarını korumak için demokrasi karşıtı hamleler yaptığını öne sürdü. “Ön seçim kararımız, Türkiye’de siyaseti tek adam rejimiyle dizayn etmeye çalışanlara bir cevaptır. Türkiye’nin seçimden, sandıktan korkan bir iktidarı var” ifadeleriyle CHP’nin demokratik sürecine vurgu yaptı.

Ekrem İmamoğlu Lansman Toplantısı CHP İçindeki Farklı Görüşleri Gün Yüzüne Çıkardı

CHP’de ön seçim kararı büyük bir heyecan yaratırken, partinin bazı kesimlerinde Mansur Yavaş gibi isimlerin bu sürece mesafeli yaklaştığı gözlemlendi. Ekrem İmamoğlu lansman toplantısına katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçim süreci hakkında “Hayırlı olsun” demekle yetinirken, “Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir” diyerek adaylık tartışmalarının tamamen kapanmadığını ima etti.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu lansman etkinliğinde yaptığı konuşmada parti içi birlik mesajları vererek, CHP’nin bu süreci bir demokrasi devrimine dönüştürmesi gerektiğini belirtti. “CHP sadece bir siyasi parti değildir, Türkiye’nin demokrasi sigortasıdır. Ön seçim kararımız, Türkiye’nin geleceğine yönelik atılmış büyük bir adımdır” dedi.

Ekrem İmamoğlu Lansman Konuşmasını “Şafak Söküyor” Sözleriyle Bitirdi

Ekrem İmamoğlu, konuşmasının sonunda seçim kampanyasının Türkiye’nin her noktasına yayılacağını ve halkın bu sürecin bir parçası olması gerektiğini belirtti. “Müsterih olun, içinizi ferah tutun. Şafak söküyor. Uzun ve zahmetli bir yola çıkıyoruz. Ama biliyoruz ki, milletimizin iradesiyle, sandık başında bu iktidara son vereceğiz” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içi demokrasiye verdiği bu önem, sadece partinin değil, Türkiye’nin siyasi geleceği açısından da kritik bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Ekrem İmamoğlu lansman toplantısı, CHP için tarihi bir sınav niteliği taşıyor ve Türkiye’nin siyasetinde bir dönüm noktası olarak kayda geçebilir. Toplantı Tamamı

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