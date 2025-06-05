Özgür Özel hakkında iki ayrı başsavcılıktan soruşturma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri nedeniyle iki ayrı savcılıktan peş peşe soruşturma geldi. Hem İstanbul hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel’in Gaziosmanpaşa’daki mitingde yaptığı konuşmayı gerekçe göstererek re’sen soruşturma başlattı.

Özgür Özel hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın “suç işlemeye tahrik”, “kamu görevlisine hakaret ve tehdit” suçlamalarıyla başlatıldığı belirtildi. Özel’in konuşmasında yer alan bazı ifadelerin yargı mensuplarına yönelik doğrudan hedef gösterme niteliğinde olduğu iddia edildi.

İstanbul Başsavcılığı da devrede

Aynı gerekçelerle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP lideri hakkında ayrı bir soruşturma dosyası açtı. Söz konusu adımın, Başsavcı Akın Gürlek’e yönelik sarf edilen sözlerin ardından re’sen atıldığı bildirildi.

Mitingde ne demişti?

Özgür Özel, Gaziosmanpaşa’da düzenlenen mitingde konuşurken, “yolsuzluk” iddiasıyla gözaltına alınan CHP’li belediye başkanlarının adliyeye elleri arkadan kelepçeli ve sıraya dizilmiş şekilde götürülmesine sert tepki göstermişti. Görüntülerin kamuoyuna servis edilmesine karşı çıkan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“AK Parti’de aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü, alın bunu buradan.”

Bu sözlerin ardından başsavcılıklar tarafından peş peşe adımlar atıldı.