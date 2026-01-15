Derya Çayırgan’dan Ekrem İmamoğlu ifadesi

Derya Çayırgan: Ekrem İmamoğlu bana yardım etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çatı davasına ek olarak “yolsuzluk” iddiasıyla yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski milli voleybolcu Derya Çayırgan, savcılıktaki ifadesinin ardından ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Derya Çayırgan, savcılık ifadesinde aynı dosyadan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile ilişkisini anlattı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına konu edilen para hareketlerinin tamamının kendi sporculuk gelirlerinden kaynaklandığını savundu.

Derya Çayırgan: “Ekrem İmamoğlu ile Taksim’de tanıştım”

Ekrem İmamoğlu ile tanışıklığını ve sonraki süreçte yaşananları anlatan Çayırgan, İmamoğlu ile ilk kez pandemi döneminde Taksim’de karşılaştıklarını, daha sonra 2022–2023 yıllarında randevu alarak Florya’daki İPA tesislerinde ziyaret ettiğini söyledi. Derya Çayırgan, bu görüşmelerin spor ve kariyer üzerine sohbet niteliğinde olduğunu belirtti.

Derya Çayırgan, 2023 yılında Bahçelievler’deki evlerinin kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldığını, bu süreçte şu anda CHP İstanbul İl Başkanı olan CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik aracılığıyla ailesinin önce otele, ardından bir süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tesislerine yerleştirildiğini anlattı.

Yaklaşık 3,5 ay boyunca ailesiyle birlikte bu tesislerde kaldığını ifade eden Çayırgan, “Ben Ankara‘da PTT’de oynadığım için bir süre sonra İstanbul’a geri döndüm. Ben de ailemle birlikte 3.5 ay burada kaldım. Burada kaldığım süre içerisinde sürekli ev aradım. Bu süre içerisinde Ekrem İmamoğlu’nun şahsi telefon numarası bularak kendisini aradım. Kendisi başta telefonu açmadı, sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim.

“Bu sürede kendisini ziyaret ettim, sporla ilgili konuştuk, kendisi bana ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde oynamak ister misin?’ diye sordu, ben de alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarsa oynayabileceğimi söyledim. Kendisi bana kariyerim sona erdikten sonra ne yapacağımı sordu, ben herhangi bir planlama yapmadığımı söyledim. Kendisi voleybolu bıraktıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu, ben de voleybolu bıraktıktan sonra neden olmasın dedim” ifadelerini kullandı.

“Ekrem İmamoğlu Bey ‘İhtiyacın olursa ara’ dedi”

“Ekrem İmamoğlu bana bir şeye ihtiyacım olduğunda arayabileceğimi söyledi” diyerek sözlerine devam eden Derya Çayırgan, “2023 yılının sonuna doğru ben Antalya’ya transfer oldum. Antalya’da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedim. Telefonla aramalarım oldu, ancak kendisi telefonları açmadı. 2023 yılında PTT’ye transfer olduktan sonrasında Ekrem İmamoğlu Ankara’ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisi Marriott Hotel’de kaldığı için ziyaret ettim” dedi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına yansıyan para hareketleri de sorulan voleybol oyuncusu Derya Çayırgan, 2021 yılı öncesinde kazançlarını bankaya yatırmadığını, sonraki dönemde birikimlerinin bir kısmını dövize çevirerek hesaplarına aktardığını söyledi.

16 Haziran 2023’te hesabına yatırılan 50 bin Euro’nun da bu birikimlerden oluştuğunu belirten Derya Çayırgan, söz konusu paranın İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde satın aldığı ev için kullanıldığını ifade etti.

Savcılıkta, aynı tarihte Kameroğlu İnşaat’a gönderilen 32 bin dolar ve 62 bin 570 TL’lik transferler de sorulan Çayırgan, bu ödemelerin ev alımına ilişkin olduğunu, işlemlerin banka yönlendirmesiyle yapıldığını ve neden döviz türünün değiştiğini net olarak hatırlamadığını söyledi. Derya Çayırgan, “Bu para bana başkaları tarafından verilmiş değildir, tamamen kendi sporculuk birikimimdir” dedi.

Derya Çayırgan, ifadesinde Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu isimlerini tanımadığını, Mustafa Akın ile ise yalnızca Ekrem İmamoğlu’na ulaşamadığı dönemlerde sınırlı bir iletişim kurduğunu beyan etti. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Çayırgan, suçlamaların tamamını reddetti.

Derya Çayırgan’ın avukatı Fahri Emeksiz de savunmasında, müvekkilinin yaklaşık 30 yıllık profesyonel voleybol kariyeri boyunca Türkiye’nin önde gelen kulüplerinde forma giydiğini ve yüksek gelir elde ettiğini vurgulayarak, dosyaya konu edilen meblağların bir sporcu açısından olağan olduğunu savundu. Fahri Emeksiz, Derya Çayırgan hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.