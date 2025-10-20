Max Verstappen iddialı duruma geldi

Max Verstappen arayı kapatıyor

Formula 1 ABD Grand Prix’sinde Max Verstappen birinci oldu. Son 4 sezonun Formula 1 şampiyonu olan Red Bull’dan Belçikalı Max Verstappen’in ardından McLaren’dan Lando Norris ikinci, Ferrari’den Charles Leclerc üçüncü oldu. Genel klasmanda lider durumda bulunan McLaren’dan Oscar Piastri ise yarışı 5. sırada tamamlayabildi. Formula 1’de sezonun bitimine 5 yarış kala, Oscar Piastri 346 puanla ilk sırada yer alırken takım arkadaşı Lando Norris 332 puanla farkı 14’e indirdi. Bu sezon 5. birinciliğini alan Max Verstappen de 306 puanla şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Formula 1’de bir sonraki yarış, 26 Ekim’de Meksika’da yapılacak.