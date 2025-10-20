DünyaEn Son HaberlerSpor

Max Verstappen iddialı duruma geldi

Formula 1 ABD Grand Prix’sinde birinci olan Max Verstappen, genel klasmanda lider durumdaki Oscar Piastri ile farkı 40 puana indirdi

Formula 1 ABD Grand Prix’sinde birinci olan Max Verstappen, genel klasmanda lider durumdaki Oscar Piastri ile farkı 40 puana indirdi
Max Verstappen arayı kapatıyor

Formula 1 ABD Grand Prix’sinde Max Verstappen birinci oldu. Son 4 sezonun Formula 1 şampiyonu olan Red Bull’dan Belçikalı Max Verstappen’in ardından McLaren’dan Lando Norris ikinci, Ferrari’den Charles Leclerc üçüncü oldu. Genel klasmanda lider durumda bulunan McLaren’dan Oscar Piastri ise yarışı 5. sırada tamamlayabildi. Formula 1’de sezonun bitimine 5 yarış kala, Oscar Piastri 346 puanla ilk sırada yer alırken takım arkadaşı Lando Norris 332 puanla farkı 14’e indirdi. Bu sezon 5. birinciliğini alan Max Verstappen de 306 puanla şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Formula 1’de bir sonraki yarış, 26 Ekim’de Meksika’da yapılacak.

