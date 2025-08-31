F1’de zafer Oscar Piastri’nin

Formula 1’de Oscar Piastri arayı açtı

Formula 1‘de sezonun 15. yarışı olan Hollanda Grand Prix’sini McLaren‘dan Oscar Piastri kazandı. Red Bull’dan Max Verstappen ikinci olurken Racing Bulls”tan Isack Hajdar üçüncülüğü elde edip kariyerinde ilk kez podyuma çıktı. McLaren’in şampiyonluk mücadelesi veren diğer pilotu Lando Norris ise motor arızası nedeniyle yarış dışı kalarak 275 puanda kaldı ve Oscar Piastri’nin 34 puan gerisine düştü. Ferrari’nin eski dünya şampiyonu pilot Lewis Hamilton da bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Diğer Ferrari sürücüsü Charles Leclerc de yaşadığı kaza sonucu yarışı bıraktı.