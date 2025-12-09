Mohamed Salah’dan şok karar

Mohamed Salah’ın adı Türkiye ile anılıyordu

İngiltere Premier Ligi’nde son şampiyon Liverpool’da Mohamed Salah, 7 Aralık’ta yaptığı açıklamayla teknik direktör Arne Slot’u adeta topa tutmuştu.

Mısırlı yıldız, 3-3 biten ve oynatılmadığı Leeds United maçının ardından şunları söylemişti:

“Teknik direktörümüz ile iyi bir iletişimim vardı. Sonra bir anda hiçbir iletişimimiz kalmadı. Neden bilmiyorum. Birileri beni kulüpte istemiyor gibi görünüyor.”

“Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu kulüp için çok şey yaptım, özellikle geçen sezon. Şimdi yedek kulübesinde olmak… Nedenini bilmiyorum. Kulüp beni yüzüstü bırakıyor. Problem benmişim gibi gösterilmeye çalışılıyor.” “Bu benim için kabul edilemez. Neden bu yaşanıyor bilmiyorum.”

“Kulüp için yaptıklarımdan sonra bu benim canımı yakıyor. Kulüpten eve döndüğümde, bir sonraki maçta ilk 11 başlayıp başlamayacağımı bilmiyorum. Bu kulübü iyi tanıyorum, uzun yıllardır buradayım.”

“Premier League’e geldiğimden beri, bu jenerasyondaki herkesten daha çok gol attım. Başka birisinin benden çok gol attığını veya asist yaptığını düşünmüyorum. Tüm Premier League’de.”

“Bir örnek verebilir miyim? Biraz bencilce ama kusura bakmayın. Harry Kane 10 maç gol atamadığında, medyadaki herkes ‘Kesinlikle golünü atacak’ diyordu. İş bana geldiğinde ise herkes ‘yedek oturtulmalı’ diyor. Kusura bakma Harry.”

“Kafamın içinde her maçtan keyif almaya çalışıyorum, oynamasam bile. AFCON’a gitmeden önce Anfield’da maçımız var, orada taraftarlara el sallayacağım. O gün orada ne olacağı hakkında fikrim yok.”

Mohamed Salah bu açıklamasının ardından Inter maçının kadrosuna alınmadı. 33 yaşındaki futbolcunun adı Suudi Arabistan Ligi’nin yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray için de geçmişti.

Bugün İngiltere’den gelen son haberlere göre Salah, Liverpool ile sözleşmesini feshetmek için menajeri ve avukatına yetki verdi.