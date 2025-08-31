Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de!

Süper Lig’de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan transferini resmileştirdi. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Benfica’dan yapılan bilgilendirmede, anlaşmanın 22,5 milyon avro bonservis bedeli üzerinden gerçekleştiği duyuruldu.

Kerem Aktürkoğlu, İstanbul’a davet edildi

Fenerbahçe’nin resmi açıklamasında, Kerem Aktürkoğlu’nun transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a davet edildiği belirtildi.

Çubukluyu giydi

Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli yıldızın sarı-lacivertli formayı giydiğini duyurdu. Safi, uçaktan çekilen fotoğraf eşliğinde, “İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul’a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!” ifadelerini kullandı.

Tarihi transfer

Kerem Aktürkoğlu’nun gelişi, Fenerbahçe’nin transfer tarihinde bonservis bedeli açısından en dikkat çeken hamlelerden biri olarak kayıtlara geçti. Sarı-lacivertli camia, yıldız futbolcunun takıma katılmasıyla birlikte heyecanla yeni sezonu bekliyor.

