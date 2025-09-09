Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü Domenico Tedesco Oldu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenilmesinin ardından yollarını ayırdığı Jose Mourinho’nun yerine yeni teknik direktörünü belirledi. Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Domenico Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu. Son olarak Belçika Milli Takımı’nı çalıştıran genç teknik adam, sarı-lacivertlilerle yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor.

Tedesco’nun son takımı Belçika

Tedesco, Şubat 2023’te devraldığı Belçika Milli Takımı’nda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. İlk 14 maçında yenilgi yüzü görmeyen İtalyan çalıştırıcı, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Fransa karşısında aldığı mağlubiyetle turnuvaya veda etti. UEFA Uluslar Ligi’nde ise beklentilerin altında kalan Belçika, grubunu 1 galibiyetle tamamladı.

Bundesliga ve Moskova yılları

Teknik direktörlük kariyerine Almanya’da başlayan Tedesco, 2017’de Schalke’nin başına geçti. İlk sezonunda Bayern Münih’in ardından ligi ikinci sırada tamamlayan genç çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya yükselme başarısı gösterdi. 2019’da Rusya’ya geçen Tedesco, Spartak Moskova ile bir sezonu ikinci sırada bitirdi.

Leipzig’de kupa başarısı

2021’de Leipzig’e imza atan Tedesco, kariyerindeki ilk kupasını burada kazandı. Almanya Kupası’nı müzesine götüren genç hoca, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final oynadı. Leipzig’deki ikinci yılında ise kötü sonuçlar sonrası yollar ayrıldı.

Gökhan Gönül’le yeniden buluşma

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün yanında tanıdık bir isim olacak. Sarı-lacivertlilerin efsane sağ beki Gökhan Gönül, Domenico Tedesco’nun yardımcılığını üstlenecek. Gönül, son olarak Ümit Milli Takım’da görev yapmıştı.

