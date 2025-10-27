Juventus, Igor Tudor’u kovdu

Igor Tudor, Türkiye’de iki takım çalıştırdı

Oynadığı son 8 maçını kazanamayan ve son 4 karşılaşmasında gol bile atamayan Juventus’ta teknik direktör Igor Tudor’un bu sabah görevine son verildi. Kenan Yıldız’lı siyah-beyazlılar, Hırvat teknik adamın yönetiminde 24 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken 39 gol atıp kalesinde 29 gol gördü. İtalya Ligi’ne 3’te 3’le başlayan Juventus, en son galibiyetini 13 Eylül’de 4-3’le Inter karşısında almıştı. Juventus, ligde lider Napoli’nin 6 puan gerisinde ve 8. sırada yer alıyor. İtalyan devinde Igor Tudor’un yerine B takımının hocası Massimo Brambilla geçici olarak göreve getirildi. Tudor ülkemizde 2016-17 sezonunun ilk yarısında Karabükspor’u çalıştırmış, 2017’de Galatasaray’da ise Şubat-Aralık 2017 arasında görev yapmıştı.