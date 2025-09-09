Uğurcan Çakır resmi imzayı attı

Uğurcan Çakır’dan önemli açıklamalar

Galatasaray, Trabzonspor’dan yaklaşık 33 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Uğurcan Çakır‘a resmi imzayı attırdı. 29 yaşındaki deneyimli file bekçisi önce eski takımı olan bordo-mavili camiaya, “Sevgili Trabzonsporlular, Trabzonsporlu Uğurcan olarak bu arma için her zaman yüreğimi ortaya koydum, en iyisini vermek için mücadele ettim. Trabzonspor’da büyüdüm, öğrendim, yetiştim… Birlikte kupalar kazandık, şampiyonluk kutladık. Bu çatı altında geçirdiğim her an, ömrümün en değerli hatıraları arasında kalacak. Şimdi ise kariyerimde yeni bir yolculuğa adım atıyorum. Dilerim ki; bu yolda da kalbiniz ve dualarınız benimle olsun. Bugüne kadar yanımda olan herkese yürekten teşekkür ederim. Evladınız Uğurcan” mesajını yayınladı. A Milli Futbol Takımı’nın kalecisi daha sonra GS TV’ye verdiği röportajda, “Uzun bir süreçti buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah taraftarımızın yüzünü kara çıkartmam, burada başarılı olurum. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı en iyi şekilde temsil ederiz” açıklamasını yaptı.