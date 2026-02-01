Galatasaray zirvede kalmayı sürdürdü

Galatasaray rahat kazandı
Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’nin 3 puan önünde haftaya lider başlayan Galatasaray, Kayserispor’u kolay geçti.
- dakikada Aaron Opoku’nun kendi kalesine attığı golle sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçti.
26’da Victor Osimhen, penaltıdan skoru 2-0’a taşıdı.
60’da Gabriel Sara durumu 3-0 yaptı.
90’de Mauro Icardi penaltıdan skoru belirledi: 4-0
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde yenilmezliğini 6 galibiyet, 2 beraberlikle 8 maça yükseltti.
Cimbom bir sonraki maçını 4 Şubat 2026’da Türkiye Kupası’nda kendi sahasında Trendyol 1. Lig’den İstanbulpsor ile oynayacak.
Lider, ardından ise Trendyol Süper Lig’de 8 Şubat’ta Çaykur Rizespor’a konuk olacak.
Ligde bugün oynanan diğer karşılaşmada Gençlerbirliği, Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti.
4-0
GALATASARAY-KAYSERİSPOR
STAT: RAMS Park
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Süleyman Özay, Mehmet Kısal, Ömer Faruk Turtay (VAR)
GOLLER: Aaron Opoku (Dk. 10 k.k), Victor Osimhen (Dk. 26 pen.), Gabriel Sara (Dk. 60), Mauro Icardi (Dk. 90 pen.)
SARI KARTLAR: Eren Elmalı, Mario Lemina / Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Stefano Denswil, Denis Makarov
GALATASARAY: Uğurcan Çakır – Roland Sallai (Dk. 65 Kazımcan Karataş), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 65 Kaan Ayhan), Eren Elmalı – Mario Lemina (Dk. 65 Mauro Icardi), Lucas Torreira – Yunus Akgün, Gabriel Sara, Noa Lang (Dk. 74 Yaser Asprilla) – Victor Osimhen (Dk. 82 Ahmed Kutucu)
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit – Ramazan Civelek (Dk. 46 Carlos Mane), Semih Güler, Stefano Denswil, Lionel Carole – Youssef Ait Bennasser (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Furkan Soyalp (Dk. 60 Denis Makarov) – Aaron Opoku (Dk. 87 Jadel Katongo), Laszlo Benes, Miguel Cardoso – German Onugkha (Dk. 59 Joao Mendes)