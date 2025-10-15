Arda Güler içini döktü

Arda Güler, L’Equipe gazetesine konuştu

A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid’de adeta güneş gibi parlayan Arda Güler, Fransa’nın L’Equipe gazetesine kapak oldu. Arda, “Juni Calafat bana planı açıklamıştı. İlk sezonun zor geçeceğini söylemişti ve sadece Türkiye’de futbol oynamış bir oyuncu için bunun gayet mantıklı olduğunu belirtmişti. Ayrıca, Modric ve Kroos döneminin sonrasına hazırlandığımı da söylemişti. Her şey çok açık ve dürüst bir şekilde anlatılmıştı” dedi.

“Xabi Alonso ‘Kaleye geç’ dese geçerim”

Arda Güler, “Dünyanın en büyük kulübüne geldiğimin farkındaydım. Ama ilk antrenmanımdan itibaren burada oynayabilecek kaliteye sahip olduğumu hissettim. Başarılı olacağımdan asla şüphe duymadım. Kylian Mbappe’nin özellikleriyle benimkiler birbirini tamamlıyor. Birbirimizi gerçekten çok iyi anlıyoruz. Bazen maçtan önce konuşuyoruz, ‘Bugün şunu ya da bunu denemeliyiz’ gibi. Ama bazen sadece bir bakış bile yetiyor. Xabi Alonso’nun planlarına tamamen güveniyorum. Bir gün bana ‘kaleye geç’ dese, hiç düşünmem gider eldivenleri alırım. 2023/24 Şampiyonlar Ligi mi? Ben hiç kazanmadım. O benim değildi. Yeni bir tanesini almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.