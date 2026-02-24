FutbolTürkiyeVideo

Arda Kardeşler hakemliği bıraktı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eleştirilerinin ardından maç alamayan Arda Kardeşler, hakemliği bıraktı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eleştirilerinin ardından maç alamayan Arda Kardeşler, hakemliği bıraktı

Arda Kardeşler menajer olacak

Arda Kardeşler, TFF’ye istifa dilekçesi vererek faal hakemlik yaşantısına son verdi.

Menajerlik sınavına hazırlanan Kardeşler bir yandan da mesleği olan mühendisliğe devam edecek.

Kardeşler’in yönettiği Trabzonspor-Gaziantepspor maçında verdiği bir karar çok eleştirilmişti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hakkında söylediklerinden sonra Kardeşler’e bir daha maç verilmemişti.

Kardeşler, kardeşi Amedspor’un kalecisi Erce Kardeşler olmak üzere birçok futbolcu tanıdığını söyledi.

Menajerlik işini çok iyi yapabileceğini düşündüğünü belirtti.

Geçen gün Futbol Federasyonu’na istifa mektubunu verdi.

Şimdi menajerlik sınavına hazırlanıyor ve çok yakında bir menajerlik sınavına girecek.

Hacıosmanoğlu canlı yayında eleştirmişti – Video

