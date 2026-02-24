Epstein’a ait “Lolita Express” bulundu!

Jeffrey Epstein’a ait olduğu bilinen ve “Lolita Express” olarak anılan Boeing 727 tipi özel jet, ABD’nin Georgia eyaletindeki bir uçak mezarlığında yıllardır terk edilmiş durumda. 2016’daki son uçuşundan bu yana kullanılmadığı belirtilen uçak, paslanmış gövdesi, sökülmüş motorları ve çürümeye yüz tutmuş iç mekanıyla dikkat çekiyor.

İçeride çekilen görüntüler, uçağın adeta bir “zaman kapsülü” gibi bırakıldığını ortaya koyuyor. Küf ve tozla kaplanmış yüzeyler, yıpranmış koltuklar, kırışmış yatak takımları ve çeşitli kişisel eşyalar kabinde hâlâ duruyor. Uçağın artık uçma kapasitesi bulunmuyor; motorlarının çıkarıldığı ve uzun süredir depolama alanında beklediği belirtiliyor.

Lolita Express karanlık geçmişin sembolü

Söz konusu jet, yıllar boyunca Epstein hakkındaki insan kaçakçılığı ve istismar iddialarıyla birlikte anıldı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmalar sürecinde uçak, mağdurların ve bazı tanınmış isimlerin taşındığı iddialarıyla gündeme geldi.

Uçağın iç tasarımında yer alan kırmızı kadife döşemeler, özel yatak alanları ve lüks düzenlemeler bugün cam kırıkları, böcek istilası ve bakımsızlık görüntüsüyle tezat oluşturuyor. Bir zamanlar özel uçuşlara ev sahipliği yapan kabin, şimdi terk edilmiş ve kararmış bir hatıraya dönüşmüş durumda.

Soruşturmaların gölgesinde

Epstein hakkındaki soruşturmalar ve dava süreçleri uluslararası düzeyde büyük yankı uyandırmıştı. “Lolita Express” ise bu sürecin sembollerinden biri haline geldi. Uçağın bugün geldiği durum, geçmişteki lüks yaşam tarzı ile hakkındaki ağır suçlamalar arasındaki keskin çelişkiyi gözler önüne seriyor.

Terk edilmiş halde bulunan jet, hem hukuki hem de kamuoyu açısından tartışmaların odağında kalmaya devam ediyor.



