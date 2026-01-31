FutbolAvrupaDünyaEn Son HaberlerSporVideo

Arsenal “Artık yeter” dedi

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, Leeds United deplasmanında kazanarak 3 maç aradan sonra ilk galibiyetini aldı

NationalTurk NL31/01/2026
5 Bir dakikadan az
İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, Leeds United deplasmanında kazanarak 3 maç aradan sonra ilk galibiyetini aldı

Arsenal sonunda ligi hatırladı

Şampiyonlar Ligi’nde 8’de 8 ile lig aşamasını lider tamamlayan Arsenal, İngiltere Premier Ligi‘nde lider olduğunu sonunda hatırladı.

Kırmızı-beyazlılar, ligdeki son 3 maçında Liverpool ve Nottingham Forest ile berabere kalıp Manchester United’a mağlup olmuştu.

Londra temsilcisi son karşılaşmasında Leeds United deplasmanında farklı kazanarak 24 maçta 53 puanla liderlik koltuğunu biraz daha sağlamlaştırdı.

Teknik direktör Mikel Arteta’nın öğrencileri, 27. dakikada Martin Zubimendi’nin golüyle 1-0 öne geçti.

38’de Karl Darlow’un kendi kalesine attığı golle skor 2-0 oldu.

69’da Victor Gyökeres farkı üçe yükseltti: 0-3.

86’da Gabriel Jesus durumu 4-0 yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, Premier Lig’de en son 2003-04 sezonunda şampiyon olmuştu.

Ligde Brighton, Everton ile 1-1 berabere kalırken Bournemouth da Wolverhampton’ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Zubimendi açılışı bu golle yaptı – Video

Bağlantılar
NationalTurk NL31/01/2026
5 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu