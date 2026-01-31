Arsenal “Artık yeter” dedi

Arsenal sonunda ligi hatırladı
Şampiyonlar Ligi’nde 8’de 8 ile lig aşamasını lider tamamlayan Arsenal, İngiltere Premier Ligi‘nde lider olduğunu sonunda hatırladı.
Kırmızı-beyazlılar, ligdeki son 3 maçında Liverpool ve Nottingham Forest ile berabere kalıp Manchester United’a mağlup olmuştu.
Londra temsilcisi son karşılaşmasında Leeds United deplasmanında farklı kazanarak 24 maçta 53 puanla liderlik koltuğunu biraz daha sağlamlaştırdı.
Teknik direktör Mikel Arteta’nın öğrencileri, 27. dakikada Martin Zubimendi’nin golüyle 1-0 öne geçti.
38’de Karl Darlow’un kendi kalesine attığı golle skor 2-0 oldu.
69’da Victor Gyökeres farkı üçe yükseltti: 0-3.
86’da Gabriel Jesus durumu 4-0 yaptı.
Kırmızı-beyazlılar, Premier Lig’de en son 2003-04 sezonunda şampiyon olmuştu.
Ligde Brighton, Everton ile 1-1 berabere kalırken Bournemouth da Wolverhampton’ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.