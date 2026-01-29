Jose Mourinho’dan Real Madrid’e ağır tokat!

Jose Mourinho’yu kalecisi güldürdü
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta karşılaşmalarıyla grup aşaması tamamlandı.
Gecenin en büyük sürprizi Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jose Mourinho‘nun çalıştırdığı Benfica’dan geldi.
Portekiz ekibi, Real Madrid karşısında son saniyede bulduğu golle adını play-off turuna yazdırmayı başardı: 4-2
Karşılaşmanın 30. dakikasında Kylian Mbappe, Real Madrid’i deplasmanda 1-0 üstünlüğe taşıdı.
Benfica, 36 ve 54. dakikalarda Andreas Schjelderup, 45+5’te penaltıdan Vangelis Pavlidis’in golüyle skoru 3-1 yaptı.
58’de milli futbolcumuz Arda Güler‘in Devler Ligi’ndeki 4. asistinde Kylian Mbappe durumu 3-2’ye getirdi.
Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 dışında kalacak Benfica, 90+8’de kullanılan serbest atışta kaleci Anatolii Trubin’in kafa golüyle mucizeyi gerçekleştirdi: 4-2
90+2’de Raul Asencio ve 90+6’da Rodrygo’nun atılmasıyla 9 kişi kalan Real Madrid, son anda yediği golle ilk 8’e giremedi ve 9. sırada tamamladığı lig aşamasının ardından play-off turuna düştü.
Benfica ilk 4 maçında 0 çektiği Şampiyonlar Ligi’nde son 4 karşılaşmasının 3’ünü kazandı.
Lizbon temsilcisi, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Real Madrid ya da Inter ile eşleşecek.
Anatolii Trubin’den tarihe geçen gol – Video