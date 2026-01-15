FutbolAvrupaDünyaEn Son HaberlerSporVideo

Real Madrid’e kupada şok!

Real Madrid, İspanya Kupası son 16 turunda 2. Lig'de alt sıralarda yer alan Albacete'ye 3-2 yenilerek elendi

Real Madrid’de Arda Güler’in asistleri yetmedi

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 yenilen Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso’nun görevine son vermiş, yerine ise genç takımın çalıştırıcısı Alvaro Arbeloa’yı getirmişti.

Eflatun-beyazlılar, hoca değişikliğine karşın İspanya Kupası son 16 turunda 2. Lig’den Albacete’ye 3-2 yenilerek elendi.

22 takımlı ligde 17. sırada yer alan Albacete, 8. dakikada Javi Villar’ın golüyle öne geçti.

45’te milli futbolcumuz Arda Güler‘in kullandığı korner atışında Franco Mastantuono skora dengeyi getirdi.

albacete

Daha önceki turda La Liga’dan Celta Vigo’tu eleyen ev sahibi Albacete, Jefte Betancor’un 82. dakikadaki golüyle güçlü rakibi karşısında 2-1 üstünlüğü yakaladı.

90+1’de genç golcü Gonzalo, yine Arda Güler’in asistinde durumu 2-2 yaptı.

90+4’te bir kez daha sahneye çıkan Jefte Betancur skora son noktayı koydu: 3-2.

Real, ezeli rakibi Barcelona’nın 4 puan gerisinde olduğu İspanya Ligi’nde 17 Ocak’ta Levante’yi ağırlayacak.

Albacete bu golle öne geçti – Video

