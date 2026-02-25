Ozan Kabak, Barcelona’ya gidiyor

Ozan Kabak’ın talibi her geçen gün artıyor

Hoffenheim forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak, yaklaşık bir buçuk yıl süren sakatlığının ardından sahalara harika bir dönüş yaptı.

Ozan, 19 Ekim’deki St. Pauli maçının 86’ncı dakikasında oyuna girdi. İlerleyen haftalarda sahada kaldığı süre artmaya başlayan başarılı stoper, son 6 maçın 5’inde 11’de yer aldı.

25 yaşındaki savunmacı, ilk kez as kadroda çıktığı Hamburg karşılaşmasında 1 gol atarak büyük sevinç yaşadı.

Ozan Kabak daha sonra Eintracht Frankfurt, Freiburg ve Köln maçlarında da birer kez fileleri havalandırdı.

4 gole ulaşan deneyimli defans oyuncusu, bu performansıyla Bundesliga’da en çok skor üreten 4 stoperinden biri oldu.

Milli futbolcu Hamburg ve Freiburg maçlarından sonra Bundesliga’da haftanın 11’ine seçildi.

Hoffenheim’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ozan Kabak, etkili performansının ardından transferin de gözdesi haline geldi.

İspanyol basını Barcelona‘nın Ozan’la ilgilendiğini yazdı.

Katalan ekibinin Alman teknik direktörü Hansi Flick’in de Bundesliga’dan tanıdığı milli oyuncunun transferine onay verdiği iddia edildi.

Başarılı savunmacı için Milan, Roma, Everton ve West Ham United’ın da devrede olduğu öne sürüldü.

Ozan’ın Avrupa Birliği ülkelerinde yerli statüsünde oynayabilmek için Almanya’ya çifte vatandaşlık başvurusunda bulunması da transfer iddialarını kuvvetlendirdi.

Ozan golleri sıralıyor – Video