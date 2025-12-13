Fenerbahçe, Galatasaray’dan Arda’yı kaptı!

“Geleceğin Arda Güler’i” Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gitti”

2012 doğumlu Erdal Fethi Pehlivan’ın Galatasaray altyapısından ayrılarak Fenerbahçe bünyesine katılması gündem oldu.

Gelen bilgilere göre genç oyuncu, Galatasaray altyapısında yaşanan teknik yapılanma değişikliği sonrası fiziksel yetersizlik gerekçesiyle kadro planlaması dışında bırakıldı. Aynı dönemde birden fazla altyapı oyuncusuyla da yolların ayrıldığı ifade ediliyor.

Erdal Fethi Pehlivan’ın, Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra yaklaşık iki ay boyunca kulüpten geri dönüş beklediği, bu süreçte herhangi bir adım gelmemesi üzerine Fenerbahçe’ye geçiş yaptığı öğrenildi.

Altyapı çevrelerinde “Geleceğin Arda Güler’i” benzetmesi yapılan genç oyuncunun süreci, altyapı yönetimi ve oyuncu kayıpları üzerinden yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe Kulübü, “Fenerbahçe Futbol Akademi projesiyle öz kaynak yatırımlarını artıran Kulübümüz, yarının Fenerbahçe’sini oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2012 doğumlu futbolcu Erdal Fethi Pehlivan’la amatör sözleşme imzaladı. Futbolcu bu sezon itibarıyla U14 Takımımızın formasını giyecek. Erdal Fethi Pehlivan’a ‘Fenerbahçe Futbol Akademisine’ hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz” mesajını yayınladı.