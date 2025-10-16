Beşiktaş’ın eski antrenöründen ‘Başkanlık’ açıklaması: ‘İki kaptanı getiririm’

Beşiktaş’ın eski antrenöründen Hürser Tekinoktay’ın gözü Vincenzo Montella’nın kaptanlarında

Beşiktaş’ın eski başkan adayı ve aynı zamanda 1995-2000 yıllarında Beşiktaş’ın altyapı takımlarını çalıştıran Hürser Tekinoktay, X üzerinden “Başkanlık” açıklamasında bulundu.

Tekinoktay, “Önümüzdeki Beşiktaş seçimlerine girersem seçilirim” dedi.

Devamında, “İlk yapacağım iş de Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral’ı Beşiktaş’a transfer etmek olur” diye ekledi.

Önceki gün oynanan Türkiye – Gürcistan maçında Merih Demiral iki kafa golü atmıştı.

Bu gollerin asistlerini de korner köşesinden A Milli Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu yapmıştı.

Öte yandan İtalyan spor basını, bir dönem Serie A’da rakip olan Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral’ın Türk milli takımına yaptığı katkıyı övdü.

Fikret Orman’a karşı 3 sandıkta birinci çıkmıştı

Hürser Tekinoktay, Mayıs 2019’da düzenlenen Beşiktaş başkanlık seçimlerinde aday olmuş, Fikret Orman’a karşı 3 sandıkta birinci çıkmasına karşın kaybetmişti.

Tekinoktay’ın özellikle BJK Kongresinde genç üyelerin oy kullandığı sandıklarda Fikret Orman’a karşı farklı önde olduğu görülmüştü.

13 Numaralı sandıkta Fikret Orman: 89 oy alırken Hürser Tekinoktay: 165

14 Numaralı sandıkta Fikret Orman: 92 oy alırken Hürser Tekinoktay: 126

16 Numaralı sandıkta Fikret Orman: 117 oy alırken Hürser Tekinoktay: 121 oy almıştı.

Tekinoktay’ın vaadi olan milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Türk futbol tarihinde A Millî formayı 100 kez giyen 5. oyuncu ünvanını alırken millî takım formasıyla çıktığı 55 maçta 14 gol attı.

Bahsi geçen bir diğer yıldız oyuncu olan Merih Demiral, 17 yaş altı ve 19 yaş altı da dahil olmak üzere milli takımlarda toplam 96 maçta forma giyip 8 gol kaydına muvaffak oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya ile oynanan son 16 maçında ilk 11’de başlayan Merih, Türkiye’nin 2-1 kazandığı maçta 1. ve 59. dakikada gol attı ve UEFA tarafından kendisine maçın adamı ödülü verildi. UEFA, Demiral’ın Bozkurt işareti ile yaptığı gol sevincini gerekçe göstererek kendisine soruşturma açtı.

Soruşturma sonunda Demiral’a 2 maç men cezası verilmişti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser Merih Demiral’ı hedef göstermişti

Merih’e verilen bu ceza büyük tepkilere yol açarken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in X hesabı üzerinden yaptığı, “UEFA’nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz” açıklamasının Merih’i verilen ceza için UEFA üzerinde bir yaptırım olduğu ileri sürülmüştü.

Alman Bakanın ‘Merih Demiral’ Sözlerine, Dışişleri Bakanlığı’ndan Tepki gelmişti | NTV

Bolu’ya ‘bozkurt’ işareti yapan Merih Demiral heykeli dikilmişti

Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) Son 16 Turu’nda A Milli Takımı’nın kazandığı maçın ardından “Bozkurt” işareti yaparak sevinen Merih Demiral’a UEFA’nın 2 maç men cezası verilmesine tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, milli futbolcunun heykelinin Bolu’ya dikeceğini açıklamıştı.

Euro 2024 Son 16 Turu’nda “Bozkurt” işareti yaptığı için UEFA’nın 2 maç ceza verdiği milli futbolcunun heykelini Bolu’ya diken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Biz gerçek Türk milliyetçisiyiz. Melih Demiral kardeşimin bu hareketi Bozkurt’u bir partinin siyasi hareketi olmaktan çıkartacaktır. Bozkurt simgesi Türk dünyasının simgesidir.” demişti.

Tekinoktay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım