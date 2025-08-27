İşte rakip Gürcistan’ın kadrosu

Gürcistan’da 17 farklı ligden 24 futbolcu
A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri‘nde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı rakibi Gürcistan‘ın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Willy Sagnol tarafından belirlenen aday kadroda 17 farklı ligden 24 futbolcu yer alıyor.
Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool FC), Luka Gugeshashvili (PAOK FC), Davit Kereselidze (FC Dila Gori)
Defans: Guram Kashia (ŠK Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (KS Cracovia), Irakli Azarov (FC Shakhtar Donetsk) Luka Lochoshvili (1. FC Nürnberg) Giorgi Gocholeishvili (Hamburger SV), Saba Goglichidze (Udinese Calcio), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya FC)
Orta Saha / Forvet: Otar Kiteishvili (SK Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Sporting CP), Anzor Mekvabishvili (CS Universitatea Craiova), Nika Gagnidze (FC Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (FC Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (GD Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (FC Metz), Giorgi Abuashvili (FC Metz), Zuriko Davitashvili (AS Saint-Étienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United FC), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim), Giorgi Guliashvili (FK Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyonnais)
Başkent Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda 4 Eylül’de oynanacak Gürcistan – Türkiye karşılaşması TSİ 20.00’de başlayacak. A Millî Takımımızın eleme grubunda oynayacağı bu ilk müsabaka, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.