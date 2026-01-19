Bir dakikadan az

Zeynep Sönmez’in rakibi belli oldu

Zeynep Sönmez üçüncü tur yolunda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ın ikinci turunda Macar Anna Bondar ile eşleşti.

Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar ilk tur mücadelesinde dünya 74 numarası Bondar ile klasmanın 182. basamağındaki ABD’li Elizabeth Mandlik karşılaştı.

Bir saat 9 dakika süren maçta rakibini 6-0 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup eden Bondar, adını ikinci tura yazdırdı.

Zeynep ile Anna Bondar arasındaki ikinci tur müsabakası, 21 Ocak Çarşamba günü TSİ 03:00’te oynanacak.

İkili daha önce iki kez karşılaştı. Avustralya’daki WTA Hobart elemelerinde Bondar, Billie Jean King Cup’daki maçıysa Zeynep kazanmıştı.

