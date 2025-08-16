AvrupaFutbol

Ferdi Kadıoğlu 9 ay sonra

Ferdi Kadıoğlu, 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez Brighton formasını 1-1 biten Fulham maçında giydi

Ferdi Kadıoğlu ilk hafta sahada


İngiltere Premier Lig’de 2024-25 sezonu başladı. Brighton ilk hafta mücadelesinde kendi sahasında, Fulham ile 1-1 berabere kaldı. 55. dakikada Matthew O’Riley’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken uzatmanın son anları olan 90+7’de Rodrigo Muniz skora dengeyi getirdi. Brighton’da geçen sezon ciddi bir sakatlık geçiren eski Fenerbahçeli milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 69’da Yankuba Minteh’in yerine oyuna girdi ve 73’te sarı kart gördü. İngiltere Premier Lig’de cumartesi seansında alınan sonuçlar şöyle: Aston Villa-Newcastle United: 0-0, Tottenham-Burnley: 3-0, Sunderland-West Ham United: 3-0.

